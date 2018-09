La Llosa del Cavall Foto: Arxiu ACA.

Els embassaments de les conques internes afronten el final de l’estiu al 85% de la seva capacitat, amb un total de 593 hm3 emmagatzemats, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest volum de reserves suposa set punts menys que a principis de l’estiu, quan aquests reservoris d’aigua estaven al 92% amb 635 hm3.Cal tenir en compte que durant els mesos d’estiu és quan es produeix un descens més important de les reserves, degut a l’augment de les demandes domèstiques, les demandes de reg i a l’increment de l’evaporació de l’aigua fruit de les elevades temperatures.Un descens menys acusatAquest any, però, es constata un descens de reserves més reduït, degut a les diverses pluges registrades aquest estiu, sobretot durant el mes d’agost, a les capçaleres dels rius i que han contribuït a un descens menor de les reserves.Des del 21 de juny fins l’actualitat, el descens de reserves a les conques internes ha estat de set punts i 42 hm3 menys. Si agafem, però, el mateix període de 2017, s’observa que les reserves van reduir-se en prop de 20 punts i 145 hm3, passant del 82% (571 hm3) del 21 de juny de 2017 al 61% (426 hm3) del 3 de setembre del mateix any.A finals de l’estiu, els embassaments del Ter Llobregat se situen per damunt prop del 92% (561 hm3), fruit de les pluges que s’han registrat a l’agost. Cal tenir en compte que l’últim episodi de pluges viscut a Catalunya (dies 30 i 31 d’agost) ha incrementat el volum de reserves en 3 hm3. Això ha provocat que embassaments com la Baells, Susqueda, Sant Ponç i la Llosa del Cavall estiguin per damunt del 90%.Darnius Boadella, per la seva banda, ha tingut el comportament habitual durant els mesos d’estiu. Actualment se situa a prop del 42%, amb 25,3 hm3, 30 punts i 20 hm3 menys que el 21 de juny. Cal tenir en compte que aquest descens es deu a l’increment de les demandes domèstiques, a les necessitats per satisfer les demandes de reg i a l’absència de pluges durant els mesos estivals.Els embassaments que estan amb un volum més baix de reserves són Siurana i Riudecanyes, al 14 i 30%, respectivament. D’altra banda, Foix està al 91% de la seva capacitat.