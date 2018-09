En dos dies s'han capturat 1.200 kg de cranc blau Foto: Les barques la Ràpita / Germans Puigcerver

La tornada a la mar de les barques d’arrossegament a la Ràpita ha tingut com a clar protagonista l’espècie invasora que més titulars està protagonitzant en les darreres setmanes, el cranc blau.En els dos primers dies de tornada a la mar (dilluns i dimarts) les barques rapitenques van dur a llotja 1.200 kg de d’este voraç crustaci.Durant la temporada passada, en un dia habitual de pesca, una barca d’arrossegament rapitenca podia pujar a coberta tres o quatre unitats de cranc blau, tal com ha exposat el secretari de la Confraria, Joan Balagué a Ràdio Ràpita.Però ara la situació és ben diferent. S’estan capturant 80 quilos de femelles per barca que surten a desovar des la badia cap a mar oberta. En total, dilluns va arribar a la llotja 800 quilos de cranc blau, 500 dels quals pescats per l’arrossegament i dimarts, 400 kilos més, per fer un total de 1.200 quilos en dos dies. En conseqüència, el preu del crustaci s’ha desplomat, i ha arribat a quedar per davall de l’euro el quilo. Un preu que queda molt lluny dels 9 euros / kg que s’arribaven a pagar al 2016 quan van es comercialitzaven els primers exemplars a llotja. “L’any passat s’anaven trobant unitats. Ara ens hem trobat en embarcacions que pugen 80 kg de cranc”, certifica Balagué. És un indicatiu més de la voraç expansió d’esta espècie invasora que ja està colonitzant el riu fins a l’assut de Xerta i ha arribat també pel sud a les platges de Vinaròs i Benicarló.Les 43 barques d’arrossegament i 4 de rastrell del port de la Ràpita han tornat este dilluns a la mar després de dos mesos de veda biològica. A més de cranc blau, l’arrossegament ha fet molt bona pesca estos dos dies pel que fa al polp roquer, i també altres espècies abundants han estat la moixarra i les calúes. En general, el retorn de la veda està sent ben valorat pel preu del peix i les quantitats pescades: “El retorn a la veda ha estat positiu. S’han doblat captures respecte l’últim dia de pesca. A més, respecte el mateix dia de l’any passat s’ha fet més recaptació, sobretot basat en el preu del polp roquer i el fet que a la província de Castelló estan de veda i això vol dir que s’ha de cobrir més demanda”.El preu mitjà del peix a la llotja el primer dia després de l’aturada biològica ha estat de quatre euros el quilo.Tenint en compte la ràpida expansió del cranc blau i el fet que únicament els pescadors professionals autoritzats poden capturar, la Federació del PSC a les Terres de l'Ebre ha reclamat que es puga permetre la pesca del crustaci per part de no professionals, de forma regulada, a traves d’una llicencia de pesca recreativa com les existents actualment i que habiliten als pescadors de canya o als subaquàtics a exercir esta activitat amb finalitat d’autoconsum. És per això que animen als responsables de Pesca a la Generalitat a que estudiïn esta proposta en benefici del propi sector i de l’ecosistema marí i fluvial de l’Ebre