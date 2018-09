La nova subestació de Fornells de la Selva a vista d'ocell. Foto: Endesa.

Detall de la nova subestació, que alimentarà els nous polígons industrials de la comarca. Foto: Endesa.

Després del preceptiu període de proves, Endesa ha posat en servei recentment una nova subestació al Gironès, a Fornells de la Selva, per a alimentar nous polígons industrials de la comarca. La instal·lació s’ha construït en un terreny cedit per un dels promotors urbanístics.Els treballs van començar el novembre de 2016 i s’han acabat aquesta primavera, tot i que la instal·lació s’ampliarà en una segona fase el 2019. La subestació, de 132/25 kV, disposa d’un transformador de 40 MVA de potència, de la qual, i en surten dues línies elèctriques d’alta tensió a 132 kV (una cap a la subestació de Salt i una altra cap a la de Juià), i sis línies de mitjana tensió a 25 kV. En totes elles s’han instal·lat els respectius parallamps. De cara a l’any vinent, la infraestructura s’ampliarà amb un segon transformador, també de 40 MVA de potència, i més línies de 25 kV.La subestació és un model exterior convencional-híbrid blindat, dotada amb les noves tecnologies que hi ha al mercat. Així, les cabines incorporen un gas de característiques aïllants, més segur per a les persones que hi han de treballar i també més robust de cara a suportar ambients humits o alta salinitat. Alhora, la nova tecnologia gairebé no requereix intervencions de manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què determinades tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients.Aquesta infraestructura se suma a les que recentment s’han construït a Girona amb l’objectiu de reforçar la xarxa de transport en alta tensió tant a l’interior com a la Costa Brava i, així, garantir l’alimentació de la zona. De fet, el passat mes de setembre Endesa ja va posar en servei la nova línia elèctrica a 110 kV que uneix les subestacions de Juià, al Gironès, amb la de Bellcaire, al Baix Empordà. Amb aquest nou circuit, que complementa els ja existents a la demarcació, s’ha ampliat la malla elèctrica i es consolida l’anella de transport amb l’objectiu de millorar la fiabilitat en el subministrament. I en el proper quadrimestre és previst que entri en funcionament la subestació de Santa Llogaia, a Santa Llogaia d’Àlguema, a l’Alt Empordà.