La delegació de l'Índia posa davant de l'Espai Zero d'Olot. Foto: Undatia.

Una delegació dels màxims representants d’empreses públiques d’energia del nord de l’Índia, encapçalada pels consellers d’energia de Megalaya i Arunachal Pradesch, James Sangma i Tamiyo Taga, van visitar aquest dilluns, 27 d'agost, l’EspaiZero d’Olot per a conèixer el funcionament del primer centre de treball de la península 100% autosuficient energèticament, amb l'objectiu principal d'endur-se el coneixement necessari i poder-lo aplicar als sistemes renovables en els seus respectius territoris.



Els representants de les empreses, d’entre les que destaca TATA Power, tenen una doble necessitat. Per una banda, són companyies de generació, de transport i de distribució, acostumades a generar energia a les grans ciutats —en plena transformació del seu sistema elèctric— i, per l’altra, el fet que a l’Índia encara hi hagi grans zones rurals sense subministrament elèctric, un fet que comporta que s’hagi de dissenyar un sistema elèctric nou que encara és en la fase de captació d’idees.

EspaiZero, més de 2.400 visites



Inaugurat el 2013 a Olot, EspaiZero (premi al millor projecte d’energia 2018 per l’Associació d’Enginyers d’Energia d’Espanya), ha demostrat que amb l’aplicació d’una relació de mesures d’estalvi, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització que ho gestioni tot correctament, es pot aconseguir un consum energètic zero.



Paral·lelament, el primer centre de treball 100% autosuficient energèticament a l’Estat funciona com un laboratori viu i en contant evolució on s’experimenta i s’obtenen dades precises a temps real a través d’una multitud de sensors que hi ha instal·lats i es reafirmen.



Com a conseqüència del seu caràcter pioner a nivell europeu, EspaiZero ha rebut ja més de 2.400 visites en els últims dos anys d’autoritats, empreses, escoles o particulars interessats a conèixer-lo, amb visites, fins i tot, de delegacions de la UNESCO o de Greenpeace, que van certificar EspaiZero com una experiència única a Europa.



Webatt Energia, el model EspaiZero a casa



Webatt Energia, empresa creada el 2017 fruit de l’aliança estratègica entre Bassols Energia i Wattia Innova, fomenta l’autoconsum fotovoltaic a les llars amb la instal·lació dels sistemes d’acumulació intel·ligent d’energia sonnenBatteries. Aquestes bateries d’origen alemany permeten emmagatzemar l’energia solar durant el dia, especialment al migdia que és el moment de major radiació solar, per consumir-la més endavant quan sigui necessari.



D’aquesta manera, les llars particulars poden ser energèticament més independents, amb una energia neta 100% renovable que no depèn de combustibles fòssils. Webatt Energia permet aplicar el model EspaiZero a les llars.

La delegació índia va començar la seva visita a l’EspaiZero d’Olot i després es va desplaçar a l’empresa comercialitzadora i distribuïdora, Bassols Energia, on va informar-se del projecte conjunt Webatt Energia (fruit de Bassols Energia i Wattia Innova) i de la importància de poder emmagatzemar a casa l’energia elèctrica sobrant captada a través de plaques fotovoltaiques en equips intel·ligents com les sonnenBatteries, que comercialitza Webatt.Durant la visita a Bassols, també van assistir a una conferència sobre la importància del tractament correcte de les dades en un big data cada cop més estès en el sector elèctric. Va ser una conferència impartida conjuntament per Santi Martínez i Pep Salas, d’ Smartgrid.cat