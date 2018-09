Una de les torres de la MAT que ja està col·locada i amb el cablejat a punt, a la zona de Vilanna (Bescanó) Foto: Tania Tapia / Arxiu ACN

Endesa implementarà per primera vegada en una línia d’alta tensió de Catalunya unes fundes aïllants per a protegir l’avifauna de les torres elèctriques. Es tracta d’un sistema anti-electrocució molt eficient que fins ara només podia aplicar-se a la xarxa de mitjana tensió, i que recentment, gràcies als darrers avenços tecnològics en la fabricació de materials, s’ha pogut desenvolupar per a nivells de tensió de major voltatge.La línia d’alta tensió a 110 kV escollida per començar a implementar les fundes aïllants és una del Prepirineu lleidatà que va des de la subestació de la Pobla de Segur fins a la de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà, tot creuant també els municipis del Baix Pallars –al límit del Pallars Sobirà–, la Conca de Dalt i Senterada. En total té una extensió de 25,3 quilòmetres i té una derivació fins a la subestació Molinos, al nucli de Mont-ros, que pertany a la Torre de Capdella. Es tracta d’un recorregut proper a zones catalogades dins la Xarxa Natura 2000 –la política europea més important de conservació de la naturalesa i les espècies que hi habiten– i que compta amb una gran varietat d’aus rapinyaires, on hi nidifiquen especialment trencalossos, una espècie de voltors.La instal·lació de les fundes aïllants es realitzarà de cara a la tardor abans que arribin les baixes temperatures i es col·locaran a totes les torres de suspensió de la línia, és a dir, en tots aquells suports elèctrics on els cables es troben suspesos amb cadenes d’aïlladors, els quals fan la funció d’aïllar elèctricament –com el seu nom indica– els cables de les torres. Aquestes infraestructures són les que es consideren especialment sensibles i on podrien existir possibilitats d’accidents per col·lisió o electrocució.D’aquesta manera, els nous dispositius reduiran el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hii podria haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric, així com la conseqüent descàrrega. Fins ara, els resultats en línies de mitjana tensió han estat molt satisfactoris i s’espera que amb aquesta nova aplicació a la xarxa d’alta tensió s’aconsegueixi salvaguardar i protegir més l’avifauna que habita o transita per zones amb infraestructura elèctrica.Aquests treballs responen a la política mediambiental de protecció de la diversitat i formen part del pla d’inversions de la Companyia al territori per a preservar la fauna. Aquest any, la inversió aportada íntegrament per Endesa a tot Catalunya és de 275.060 euros i es destina a adequar infraestructura elèctrica per a evitar possibles riscos per a les aus i d’altres animals. Es concreta, fonamentalment, en folrar elements elèctrics –com és el cas de la línia d’alta tensió que va de la Pobla de Segur a la Torre de Capdella –, la instal·lació d’aïlladors i la col·locació d’elements anticol·lisió a les línies.Aquestes accions suposen, de retruc, una millora de la qualitat del subministrament als clients que depenen de les línies on es realitzen les millores, ja que les col·lisions o contactes d’aus amb les infraestructures elèctriques poden suposar una interrupció del servei.