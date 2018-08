L'exposició es podrà visitar fins a la tardor. Foto: @gencat.

L'exposició s'ha pogut fer gràcies a la col·lecció privada cedida pel naturalista Josep Maria Massip. Foto: @gencat.

Durant els mesos d'estiu i tardor, Vall de Núria posa a disposició dels visitants l'exposició "La petja del llop", una mostra de la col·lecció privada cedida pel naturalista Josep Maria Massip, qui compta amb més de 2.000 peces catalogades en el seu Fons Etnogràfic.Des de peces antigues que mostren els hàbits del llop, a diorames que representen escenes de sistemes de trampes, fins als seus costums més bàsics com dormir sota una intensa nevada. Tot recolzat per una documentació rigorosa, d’un expert que coneix de primera mà la petjada del llop a Catalunya. El públic amant de l’entorn natural i muntanyenc podrà conèixer el passat, present i futur d’aquest animal tan emblemàtic i entendre’l millor, així com el debat del seu retorn a les nostres terres.La presència de llops a Catalunya es va detectar a partir de finals dels anys 1990, si bé no es va donar com a oficial fins a l'any 2004. Al voltant de Vall de Núria ha estat possible l’albirament d’aquest animal i és per això que l’estació ha cregut necessari una exposició protagonitzada pel Canis lupus o llop.A més, els més petits també gaudiran de l’exposició amb imatges en 3D o la història d’en Lyokha, un nen rus que va ser adoptat per una llopada l’any 2007.