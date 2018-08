Els crancs blaus ja han arribat a l'assut, com es pot veure a la imatge. Foto: Paleoymás

Tres exemplars capturats riu amunt. Foto: Paleoymás

És una de les últimes espècies forànies en colonitzar la zona del Delta de l’Ebre, on la població creix de forma exponencial. Han passat només 6 anys des que va ser detectat per primera vegada, ara fa un any que es comercialitza i és ja habitual a llotges com la de la Ràpita, a les peixateries i als restaurants. Es tracta del cranc blau, un crustaci exòtic no considerat invasor en les normatives que s'ha convertit de seguida en un producte de la mar preuat, i això fins a algun punt apaivaga els efectes predadors que té sobre l’ecosistema. De tant en tant, però salta la preocupació, fa poc entre els mariscadors, perquè es comença a veure atacant les muscleres i de moment es desconeix amb certesa quin l'impacte tindrà els espais naturals per on s'escampa, que inclouen platges, llacunes, canals i ara també al riu. Perquè el cranc blau ha començat a remuntar-lo en gran nombre i a més, a tota velocitat.Els tècnics hi estan darrera, després que alguns dels especialistes que duen a terme les prospeccions per vigilar la presència del caragol maçana, un dels invasors que ocasiona estralls al Delta, n'hagen detectat quantitats considerables primer a Tortosa i de moment també fins a Xerta, on han envaït els sifons de les turbines elèctriques. Devoren tota mena de crustacis inclosos caragols maçana, i fins i tot serps aqüàtiques o als exemplars més petits de la seua pròpia espècie.(Vídeo d'un exemplar de cranc blau al riu, elaborat per Ismaelnatural)Les autoritats estan avisades. De fet, la direcció general de Pesca i Afers Marítims està enllestint un estudi sobre el seu potencial biològic, reproductiu i comercial. Este informe, que possiblement es presentarà al setembre, determinarà la capacitat de colonització que té el cranc blau, per bé que ja s'està evidenciant molt elevada. Miquel Àngel Garcia, inspector en cap dels Agents Rurals a les Terres de l'Ebre, ha assegurat que "hi ha molt poques espècies amb esta capacitat de tolerar un rang molt ampli de salinitat de l'aigua, que va des de la pràcticament dolça a la salada, i això és molt extrany en les espècies que coneixem". A més, una de les capacitats evidenciades és la reproductora, perquè "des que es va detectar el primer exemplar al 2012, hem passat dos o tres anys en què practicament no se'n parlava i ara de cop n'hi ha per tot arreu i en certa abundància", explica Garcia. Ara bé, tot i l'agressivitat predadora que mostra, confien que "amb el temps es produïsca un reequilibri natural i les poblacions s'estabilitzen".Per la seva banda, entitats ecologistes com SEO Bird/Life, advertixen que els efectes biològics del crustaci blau ja són "evidents", tal com informa ACN, i es mostren preocupats per la seua ràpida expansió en zones amb salinitats molt baixes, com és el cas de les zona de les Olles, al Delta. Els ecologistes reclamen l'avaluació que prepara el Departament i consideren que només amb algunes autoritzacions de comercialització no s'aturarà l'expansió del cranc blau ja que consideren que el crustaci busca nous espais, probablement per una sobrepoblació a la zona marítima de les badies deltaiques.