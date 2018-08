Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 14/08/2018 a les 10:06h

La Ràpita engega una campanya de divulgació i protecció de les nacres

Es distribuiran 6.000 tríptics en 4 idiomes entre els turistes que naveguen per la badia dels Alfacs, on hi habita la segona població més gran del món d'aquesta espècie de mol·lusc

L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i la fundació Plegadis, ha engegat una campanya de divulgació i protecció de la nacra, un dels éssers més singulars que habiten la badia dels Alfacs.



Esta campanya es fonamentarà en la distribució de 6.000 tríptics entre els turistes que visiten la badia per donar a conèixer les nacres i demanar cura a aquells que naveguen pel seu hàbitat.



Els tríptics, editats en català, castellà, anglès i francès, es comencen a distribuir esta setmana a través de les empreses de lloguer d’embarcacions, els ports esportius i l’oficina de Turisme de la Ràpita. “Es tracta de donar a conèixer i posar en valor esta singularitat natural que té la nostra badia i a la vegada afavorir la protecció de la nacra, aportant les recomanacions bàsiques per garantir la seua protecció tenint en compte la importància que té en l’àmbit mundial”, ha afirmat l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.



A la badia dels Alfacs hi ha la segona població més gran del món de nacres (Pinna nobilis), amb uns 90.000 individus, que es poden observar molt fàcilment degut a l’escassa fondària en què es troben. Precisament per esta facilitat d’accés són més vulnerables i cal extremar les precaucions per tal de no perjudicar els exemplars ni el seu hàbitat amb àncores, motors, o altres estris de navegació.



Així, es demana a aquells que s’apropen a observar-les que no les toquen directament, que es comporten amb respecte cap als exemplars i el seu hàbitat, que vigilen amb les àncores i els motors dels vaixells o bé amb les aletes en cas que bussegen.



“Sobretot cal ser molt respectuós amb les poblacions perquè encara que semble que n’hi ha moltes són les últimes que ens queden, per tant hem de ser molt curosos perquè la població de la badia és inusualment superficial i es troba a fondàries que van dels 30 als 130 centímetres, la qual cosa vol dir que són més fàcils de veure però també hi ha més risc que les fem malbé o les perjudiquem”, assegura la tècnica de l’Institut de recerca i tecnologia Agroalimentària (IRTA) Patrícia Prado.



Amenaçada per un paràsit



La nacra és el mol·lusc bivalve més gran de la Mediterrània i el segon més gran del món, i pot arribar a superar un metre de llargada i els 40 anys d’edat. Actualment es troba amenaçada per l’expansió d’una malaltia que ha aniquilat l’espècie a tota la costa Mediterrània ibèrica incloent Andalusia, Murcia, País Valencià, i Balears. A Catalunya encara queden algunes poblacions en zones del Cap de Creus, però les més importants es troben a les badies del delta de l’Ebre, i en particular, la població de la Badia dels Alfacs. “Per ara no s’hi ha detectat el protozoo, de manera que és el últim santuari de la nacra al litoral espanyol”, afegeix Prado.