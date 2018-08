La plataforma ciutadana "Salvem Coll de Pal" –contrària a l'impuls de Coll de Pal com a àrea esquiable i a la seva unió amb l'estació d'esquí de la Molina– manté l'oposició al projecte i expressa la seva voluntat de continuar "fent difusió" de les característiques i les "conseqüències negatives" de la iniciativa.La plataforma ha celebrat aquest dimarts al vespre una assemblea després que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) anunciés la setmana passada l'adjudicació les obres que suposaran la represa de la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a la Molina i la construcció del nou tram de telecabina fins al Niu d'Àliga i la Tossa d'Alp. Les previsions de FGC són que ambdues infraestructures entrin en servei l'estiu de 2019.Un dels portaveus de la plataforma, Ferran Canudas, ha explicat que [dimarts] vam fer assemblea per parlar de les obres i de tot plegat, a grans trets es va tornar a dir que hi estem totalment en contra; i, en relació a si l'adjudicació fa que canviem de rumb, aquesta no és massa la nostra intenció: continuarem explicant el projecte [amb trobades] arreu de la comarca i difonent el cas perquè la gent del Berguedà s'adoni del que suposa". L'entitat sosté que el projecte comportarà "molts impactes, medi ambientals i socioeconòmics" i afectarà indirectament "al Parc Natural Cadí-Moixeró". Segons els membres de la plataforma cal tenir en compte els perills "de massificació", desplaçament de fauna i "la generació de soroll i el desaprofitament de l'aigua".Ferran Canudas ha explicat que es plantegen també altres "accions i alternatives" per oposar-se al projecte, si bé encara no estan definides. De fet, Canudas ha admès que l'adjudicació de les obres és quelcom que ja esperaven, donats els terminis del projecte que es van anunciar a principi d'any. La plataforma sorgeix del grup excursionista Piolet Negre amb sensibilitat ecologista, i ha fet ja diverses assemblees a Berga i una a Bagà.Un dels aspectes que destaquen des de la plataforma és que el tercer informe del canvi climàtic de Catalunya, que es va publicar el 2016, indica que "les estacions d'esquí catalanes no són viables, amb excepció de Baqueira Beret". Mantenen que el fet que l'estació estigui orientada a sud i sigui un coll que canalitza el vent, dificulta, a més, que la neu s'hi emmagatzemi.En plena crisi econòmica, el mes de novembre de 2011, el Govern de la Generalitat va deixar a mig muntar el telecadira de Coll de Pal a La Molina. La notícia en el seu moment va suposar un impacte important, ja que quan ja estaven instal·lades més d'una tercera part de les pilones, i les estacions de sortida i el retorn enllestits, la resta d'obra quedava pendent de finalitzar. I amb aquest entrebanc l'accés i desenvolupament al sector Coll de Pal quedava a mig fer. Després d'anys de mantenir el projecte aturat, l'ampliació del domini esquiable de la Molina va desencallar-se al gener gràcies al conveni de cessió d'espai que l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va signar amb l'Ajuntament de Bagà i que permetrà ingressar al consistori 60.000 euros anuals per l'ocupació dels terrenys els propers 30 anys.