La col.locació de les bateries sota el terra permet gaudir d'una habitabilitat propia d'un bon compacte Foto: F.Boada

Vehicle To Grid

El Nissan Leaf també permet una gestió eficient de l'energia a casa Foto: Nissan

Nissan ha renovat completament el seu Leaf, el vehicle elèctric més venut del món. Presentat al món el 2010 el Leaf ha estat tot un pioner a mostrar-nos com seria la mobilitat elèctrica i en aquests darrers vuit anys ha estat un cotxe avançat al seu temps, però que semblava viure al marge de tot i de tots. Ara que ja estem tots convençuts que la mobilitat a base de combustibles fòssils toca a la seva fi, Nissan presenta la segona generació del Leaf. Tot just quan la majoria dels fabricants estan llançant al mercat els seus primers models elèctrics.En aquesta segona generació Nissan canvia, de cap a peus, el disseny del Leaf i si abans era un cotxe de disseny volgudament diferent, ara la intenció és la contrària, fer un cotxe atractiu per a tots els públics. La seva nova imatge pren els trets dels últims models de la marca, especialment del Nissan Micra. Per dimensions es situa com un dels compactes més grans del mercat, ja que arriba als 4,49 metres de longitud.El nou Leaf té una bateria de ions de liti de 40 kWh que proporciona fins a 378 km amb una sola càrrega segons el vell cicle NEDC, amb el nou cicle d'homologació europeu (WLTP), més d'acord a les condicions reals de conducció, la xifra queda en 270 km d'autonomia. Pot semblar poc, però quants de nosaltres fem 270 km diaris? Més endavant s'espera l'arribada d'una versió de 60 kWh.La recàrrega de la bateria es pot fer en un endoll convencional. Segons la potència de la presa de corrent el temps de càrrega es redueix i amb una Wallbox de 6,6 kW, la càrrega completa requereix 7,5 hores. També el podem carregar des d'un sistema de càrrega ràpida de 50 kW que omple el 80% de la bateria en menys de mitja hora. Un altre aspecte important és el cost d'una càrrega. Bé, en aquests moments amb la tarifa més desfavorable possible una càrrega completa té un cost sobre els 7 euros, el que vol dir una despesa de 0,025 euros per quilòmetre recorregut. No hi ha híbrid, benzina o dièsel que hi pugui competir de cap manera.Les bateries alimenten el nou motor elèctric que eroga una potència màxima de 150 Cv de potència i un parell que es lliura de manera gairebé instantània de 320 Nm. El nou Leaf és capaç d'oferir-nos una conducció molt més dinàmica, amb una acceleració que poc ha d'envejar als tradicionals compactes esportius i para el cronòmetre en 7,9 seg en el 0 a 100. La velocitat màxima està limitada a només 144 km / h per una qüestió d'eficiència energètica com sol succeir en la majoria dels elèctrics.El sistema ProPilot també s'estrena en aquest Leaf i segons la marca nipona representa la primera fase de la conducció autònoma de Nissan que a poc a poc s'estendrà per altres models de la marca. És un assistent que, en circular per vies ràpides, gestiona la direcció, els frens i l'accelerador mantenint al cotxe al carril i guardant la distància de seguretat amb el vehicle precedent. Fins i tot pot aturar-se de manera autònoma si el vehicle precedent també ho fa.L'altra gran novetat que incorpora el nou Leaf és l'e-Pedal, una tecnologia que transforma l'experiència de conducció i és que pràcticament podem dir adéu al peu esquerre. Amb l'e-Pedal es pot arrencar, accelerar, desaccelerar i parar el cotxe amb tan sols controlar la pressió sobre l'accelerador.Nissan però pensa en el Leaf com alguna cosa més que un simple cotxe, el Leaf, gràcies a la tecnologia de les seves bateries, és una unitat elèctrica amb càrrega bidireccional gràcies a un sistema Vehicle-to-Grid (V2C) Què vol dir això? Que no només agafa electricitat de la xarxa per carregar les seves bateries sinó que pot fer el procés contrari: quan el cotxe no s'utilitza pot alimentar d'electricitat un habitatge o oficina.Amb el nou Leaf, Nissan fa una segona passa cap a un futur imminent on els desplaçaments els farem sense emissions contaminants, seran més segurs gràcies als sistemes de conducció autònoma i a més en arribar a casa serà el cotxe el que subministrarà energia a casa nostra.