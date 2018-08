L'aplicació permet veure l'evolució de les zones cremades

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha impulsat una aplicació web que permet consultar l'històric d'incendis de Catalunya entre els anys 1986 i 2017. S'anomena Foc al Bosc facilita la visualització de la distribució i abast territorials dels incendis que ha patit el país en els últims 30 anys i veure l'evolució posterior de l'àrea afectada.Ara que comença la campanya d’incendis amb la pujada de les temperatures de l’estiu, des de l’ICGC es vol contribuir amb aquesta eina a la conscienciació dels ciutadans i posar en valor la feina que propietaris, bombers, ADFs i altres implicats realitzen en la preservació dels boscos catalans. Aquesta aplicació permet prendre consciència de la magnitud i conseqüències dels incendis i de la lenta recuperació del bosc.A nivell general de Catalunya, l’eina permet visualitzar la distribució i abast territorial de cada incendi. Podem veure tots els del període 1986-2017 o focalitzar-nos només en un any determinat, clicant sobre les fletxes. En passar el cursor sobre un incendi l’eina ens mostra la data i el nom del municipi on es va originar i també la superfície afectada.Les dades d’origen corresponen al conjunt de dades de la base cartogràfica d'incendis forestals que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa a disposició per a la seva reutilització mitjançant el portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.