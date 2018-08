La mida dels diagrames indica la quantitat de fotos recollides en aquella comarca i els colors els graus d’afectació. Crèdit: Alerta Forestal.

Imatge de processionària enviada per l'usuàri Lluís Brotons al Solsonès. Crèdit: Alerta Forestal. Foto: Lluís Brotons

Ara que arriba l’estiu, les erugues de processionària ja han desfilat en les seves processons i s’escapen de la calor enterrades fins el setembre. Així doncs, és el moment de tancar la campanya d’ Alerta Forestal d’enguany sobre aquesta plaga . Una campanya que va arrancar al novembre coincidint amb el llançament d’aquesta plataforma de ciència ciutadana que pretén fer un seguiment de l’estat de salut dels boscos amb l’ajuda de la societat.Gràcies a les 388 imatges de boscos afectats que s’han rebut, l’equip investigador ha pogut comprovar que la processionària fa tres anys que afecta severament els mateixos boscos de Catalunya i que ha arribat a altituds tant elevades com la conca del Varradòs, a la Val d’Aran (aproximadament 1130 metres).Pel moment, es coneix que la situació no és esperançadora: el 42% de les imatges rebudes corresponen a afectacions altes o molt altes de defoliació, sobretot pel que fa a les comarques del Berguedà, el Solsonès i l’Alt Urgell. Les regions més afectades són el Pirineu i Prepirineu, on tot i el fred, les processons no s’han aturat. En són exemple les imatges que s’han rebut de Puigcerdà, Vielha o Ripoll.Cal recordar que aquest procés és un cicle: ara les erugues s’han enterrat i han format capolls, però un cop en surtin les papallones, posaran ous i tornarà a començar! Mentrestant, amb la recollida d’imatges finalitzada, l’equip investigador s’encarregarà d’analitzar-les i comparar-les amb altres anys per treure’n conclusions. Una tasca que no hagués estat possible sense la participació ciutadana i el suport de les entitats territorials de Catalunya.Mapa de les observacions per processionària a Catalunya. Els propers dies es posarà en marxa una nova campanya d’Alerta Forestal, en aquest cas d’afectacions per sequera.Tot i que aquesta primavera hagi plogut abundantment i es prevegi que l’estiu no sigui massa sec, els boscos tenen memòria i poden mostrar efectes de les sequeres d’anys anteriors. Per exemple, és freqüent que els pins que suporten anys seguits les temperatures elevades i la falta d’aigua mostrin el decaïment temps després. En aquests casos, la recuperació de la pineda és difícil. Per aquest motiu, i en vista de que l’estiu passat sí que va ser càlid i sec, cal prestar atenció als boscos i les zones que presenten tonalitats marronoses abans d’hora.