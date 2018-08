Enguany tant la desena Setmana del Medi Ambient com la segona biofira L’Ecològica de Solsona s’han reformulat i han passat a sumar esforços i sinergies. Per això, han canviat de dates per coincidir en el calendari i, al mateix temps, evitar solapar-se amb altres cites. El programa d’activitats tindrà lloc entre els dies 16 i 22 d’aquest mes i la fira s’ha fixat en el dissabte 21 de deu del matí a deu de la nit a diferents indrets del nucli antic. La majoria de propostes són gratuïtes i a l’aire lliure.El fet que sintonitzin en la temàtica ha facilitat la unió de totes dues convocatòries, que busquen sensibilitzar la població sobre hàbits i accions per millorar l’alimentació i la salut pròpia i del medi ambient. Diverses entitats, institucions i empreses de la comarca, liderades per les regidories de Salut i Medi Ambient de Solsona, el Consell Comarcal, Solsonès Fires, l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i el Grup de Natura del Solsonès, han programat un ampli ventall de propostes lúdiques, divulgatives i culturals per a diferents públics que, entre d’altres, promouen el respecte i el coneixement del patrimoni local i donen a conèixer de primera mà empreses de producció ecològica del territori.Entre altres propostes, durant tota la setmana vinent, la Biblioteca Carles Morató acollirà una exposició de fotografies de natura de Carles Santana. Així mateix, els aparadors dels establiments de la UBIC exposaran fotos i consells de sostenibilitat. Abans, aquest mateix dissabte, hi ha programada una visita amb degustació a la Granja DPagès, per a la qual és necessària la reserva prèvia ( [email protected] o 647933528).Dijous que ve, dia 19, l’establiment Toleràncies oferirà un taller saludable de smoothie bowl, també amb reserva prèvia ( [email protected] o 646642137) i la plaça de Ramon Llumà serà l’escenari d’una sessió de cinema a la fresca amb la cinta francesa Dessine-moi un Chamois.L’endemà, divendres, el Grup de Natura conduirà una visita nocturna de ratpenats i papallones nocturnes al parc de la Mare de la Font, seguida d’un concert a la balma d’aquest indret amb el grup Curtains. Aquests seran els actes previs a la biofira L’Ecològica, que es concentrarà el dissabte 21 al nucli antic.La fira segueix el mateix plantejament que en la primera edició i dona protagonisme als productors alimentaris del territori (Solsonès i comarques veïnes) i d’altres punts del país que tenen el certificat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En total hi tindran estand deu productors i comerços amb una àmplia varietat de productes: des de carn i elaborats de porc, pollastre, fruites i verdures, oli i cerveses, fins a aliments per a persones amb intoleràncies i roba i complements.En el marc de la fira també hi haurà una oferta d’activitats familiars durant el matí, com tallers i jocs gegants de fusta, i un espectacle de teatre, La República dels contes, a càrrec de la Companyia Jordi Font, amb material reciclat. El públic adult també tindrà tallers per identificar els tòxics dels cosmètics (inscripcions a [email protected] o 647304653), per combatre el malbaratament alimentari, per aprendre a reciclar la roba i de cuina (reserves a [email protected] ).Un dels plats forts de L’Ecològica serà una xerrada titulada “El producte ecològic: el valor del que mengem”, a càrrec de l’escriptor i formador Marc Casabosch, autor del llibre Un hort per ser feliç. Tindrà lloc dissabte a dos quarts d’onze a la plaça de la Catedral i, tot i que és gratuïta, requereix inscripció prèvia ( [email protected] o www.ruralcat.net/preinscripcionspatt). Una altra proposta convidarà el públic a aprendre a cultivar blat (reserves a [email protected] ) i hi haurà degustació de productes ecològics de la biofira a dos quarts d’una del migdia i a les vuit del vespre.La Setmana del Medi Ambient es tancarà el diumenge 22 amb diverses iniciatives que es concentraran al portal del Castell i el Camp del Serra. La jornada començarà a les vuit del matí amb una caminada al Castellvell guiada per una geòloga, que donarà pistes per “Descobrir la història del paisatge a través de les roques”. Tots els participants rebran un exemplar de la nova guia de rutes saludables de la ciutat editada per l’Ajuntament i l’Agència de Desenvolupament Local.A continuació, el cos d’Agents Rurals compartirà amb el públic l’alliberament de fauna i, finalment, a les onze, s’escenificarà la declaració de la freixera de l’extrem del passeig del Pare Claret d’arbre d’interès local, amb la inauguració d’una placa, una sessió de contacontes relacionada amb la temàtica i una exposició de fotografies històriques d’aquest element des de principi del segle passat, que s’instal·larà al portal del Castell. El maig de l’any passat el Ple municipal va aprovar aquesta declaració, a proposta de la regidoria de Parcs i Jardins.Tota la programació dels dies 16 al 22 la fa possible l’àmplia llista d’entitats, institucions i empreses que hi col·laboren. L’Ajuntament, l’Agència de Desenvolupament Local, el Consell Comarcal, Solsonès Fires i el Grup de Natura del Solsonès tenen el suport i la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el CCPAE, el Cos d’Agents Rurals, el Consorci Leader Catcentral, Artesans del Solsonès, Gustum, la UBIC, la Fundació Volem Feina, el Centre Excursionista del Solsonès, la Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, Toleràncies i Jaume Oró.Tota la programació de la Setmana del Medi Ambient i de L’Ecològica es pot consultar en línia al web www.firadesolsona.com