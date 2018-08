Renovació dels desguassos de mig fons. Foto: ACA

Estat estructura formigó després de l'actuació. Foto: ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha dut a terme diverses actuacions dins de la presa de Sant Ponç, al Solsonès, amb l’objectiu de millorar la seguretat estructural de les cambres dels òrgans de desguàs profunds.Els treballs, amb un cost superior als 12.500 euros, s’han centrat en la rehabilitació estructural dels sostres de les cambres, els quals estaven malmesos després de més de 65 anys d’haver-se contruit i estar sotmesos a la humitat pròpia de l’interior de la presa.Aquesta rehabilitació estructural és necessària per garantir que els operaris i maquinària que transita per sobre del forjat ho faci amb seguretat i sense perill de col·lapse. Aquests forjats divideixen, en vertical, la zona de trànsit de personal d’explotació (zona superior) de la cambra de vàlvules de desguassos de mig fons i fons (zona inferior).D’aquesta forma, a més de realitzar un correcte manteniment de l’estat de la infraestructura, es millora la seguretat vers els treballadors en termes de risc davant d’un despreniment de material.En aquests espais s’han repicat i netejat amb aigua a pressió les estructures de formigó. Posteriorment, s’ha aplicat morter i un compost químic per evitar l’impacte de la humitat.A aquesta rehabilitació cal afegir les obres que fa mesos s’estan executant per renovar completament els desguassos de mig fons (dues línies de sortida d’aigua que es renoven completament). Amb aquesta renovació s’actualitza la seguretat i operativitat d’aquestes vies de desguàs de la presa, atès que les existents d’origen presentaven un estat d’envelliment i seguretat en operació millorables.Les obres en qüestió estan pràcticament finalitzades. Amb això, en termes d’operativitat hidràulica, la presa de Sant Ponç estarà perfectament alineada amb les recomanacions més estrictes a nivell de seguretat i explotació de preses.L’embassament de Sant Ponç està a prop del 99% de la seva capacitat, amb més de 24 hm3 emmagatzemats.