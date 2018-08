Música en la inauguració de la ruta de La Tourdera Foto: Jordi Purtí

Tot i que la pluja de darrera hora va deslluir una mica l'activitat festiva res no va impedir la inauguració del tram baixmontsenyenc de la ruta de "La Tourdera" un itinerari que recorre per vies blaves al voltant de la conca del riu La Tordera i la riera d'Arbúcies i que es poden fer a peu o amb bicicleta. En la inauguració d'aquest dissabte al vespre sota al Pont Trtencat, fronterer entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, s'hi han concentrat veïns i representants polítics de municipis com Sant Celoni, Santa Maria de Palautoredera, Montseny, Vallgorguina, Gualba i Sant Antoni de Vilamajor.En aquest sentit, Albert Ferrer, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, ha explicat aque la inauguració d'aquestes rutes representa la culminació d'un treball que s'ha portat a terme durant quatre anys amb la col·laboració de diferents municipis, tres consells comarcals i dues diputacions i per això "ens fa il·lusó de poder estrenar alguns dels trams del que és tot aquest conjunt de ruta de prop de dos-cents quilòmetres que transcorre des del Montseny a la Mediterrènia". Per Ferrer aquest projecte és donar vida al riu i potenciuar un sistema d'esport i turisme sostenible relacionat amb tot el que és cicloturisme i senderisme.El projecte de La Tourdera el conformen divuit municipis repartits per les comarques del Vallès Oriental, Selva i Maresme motiu pel qual el regidor de Turisme de Santa Maria de Palautordera resalta "el gran esforç i compromís per part de tothom en les moltes reunions que s'han fet bàsicament a Hostalric i també a Palau i la implicació tècnica i política".L'acte d'aquest dissabte ha estat la inauguració més lúdica de la ruta i arriba pocs dies després de la inauguració oficial que es va fer a Tordera. Hores d'ara ja s'han portat a terme actuacions de senyalització i adequació del ferm a onze municipis dels divuit i ja hi ha 114 quilòmetres d'itinerari plenament practicables.