Cullerots de granota toro localitzats en llacunes del Delta de l'Ebre. Foto: TES

La Generalitat ha confirmat la reproducció per primer cop a Catalunya de granota toro (Rana catesbeianus), una espècie invasora originària d’Amèrica del Nord, dque es troba 'entre les més nocives del món.Concretament, ha aparegut en llacunes del delta de l’Ebre. Durant l’elaboració d’estudis biològics, el passat 14 de juny es van detectar quatre capgrossos, suposadament d’esta espècie. L’endemà, el Servei de Fauna i Flora i el Parc Natural del Delta de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat van activar el protocol per confirmar la presència de l’espècie en este indret.Ara, els resultats genètics de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) han confirmat que, efectivament, es tracta d’esta granota, considerada una de les 100 espècies invasores més nocives pel seu impacte ecològic. Concretament, perquè depreda altres espècies autòctones i en desplaça d’altres, ocupant espai i concentrant recursos. Tot i que és la primera vegada que es constata la reproducció d’esta espècie en tot l’Estat, a Catalunya s’havien localitzat puntualment exemplars adults, l’any 1999, a Collserola i, el 2012, al Delta de l’Ebre, i van ser controlats.La hipòtesi més probable sobre l’origen dels exemplars és l’alliberament d’adults o de capgrossos per part de particulars. Cal recordar que la legislació vigent prohibeix expressament la seua tinença, transport, tràfic i comerç, així com l’alliberament al medi natural.L’espècie figura al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i al llistat del Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores.