Exterior de l'aparcament segur de l'estació de tren de Santa Maria de Palautordera. Foto: Jordi Purtí.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha aprofitat la construcció de la via ciclista que uneix l'estació de Santa Maria de Palautordera amb el nucli urbà, per instal·lar-hi un aparcament segur de bicicletes i els elements que han de permetre la seva obertura de manera telemàtica per part dels usuaris. L'objectiu de l'aparcament és facilitar un lloc d'estacionament segur de les bicicletes per usuaris del tren que vulguin utilitzar aquest mitjà per accedir a l'estació.En aquest moment, s'estan acabant de consensuar amb l'Ajuntament els temes de gestió operativa i es preveu que es pugui posar en servei durant les properes setmanes. Aquest primer aparcament té una capacitat de 28 places que es pot ampliar fins a les 40 i incorpora un petit conjunt d'eines per ajustar la bicicleta.En aquest sentit, a l'interior de l'aparcament també s'ubicaran properament, com a prova pilot, cinc bicicletes elèctriques de lloguer per als usuaris de tren que arribin a l'estació de Palautordera i vulguin fer servir aquest mitjà per fer el darrer tram del seu desplaçament.Mentre es fa la valoració de la prova pilot, paral·lelament, el Departament de Territori i Sostenibilitat està impulsant un estudi per identificar i seleccionar un primer paquet d'estacions ferroviàries amb major demanda potencial per estendre aquesta mesura. Aquest primer paquet inclouria 20 estacions amb aparcament segur per residents i 10 estacions amb bicicletes de lloguer per dispersió.