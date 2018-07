La ruta de la Tourdera passant per Sant Celoni. Foto: NBM.



Després de la posada en funcionament de la ruta de la Tordera en onze municipis, els ajuntaments del Baix Montseny estan preparant una activitat festiva que serveixi com a acte de presentació de la ruta a la ciutadania.

És per aquest motiu que el dia 7 de juliol s'organitzaran diferents sortides a peu i en bicicleta des de diferents punts del territori i que acabaran al Pont Trencat, a Santa Maria de Palautordera.



Qui vulgui fer el recorregut en bicicleta la sortida serà a dos quarts de sis de la plaça de l'Estació de Sant Celoni i anirà fins Les Llobeteres i el Pont Trencat. Qui ho faci des del poble de Montseny la sortida serà a les sis de la tarda i s'anirà directe al Pont Trencat.



Qui es decideixi per fer el recorregut a peu els punts de sortida seran a La Batllòria, Vallgorguina (plaça Mn. Narcís Saguer La Bàscula), Sant Celoni (plaça de l'Estació) i Santa Maria de Palautordera (plaça de la Vila). Tots els recorreguts acabaran també al Pont Trencat on es trobaran tots els veïns del Baix Montseny.