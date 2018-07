Santiago Vilanova. Foto: Arxiu NG.

Santiago Vilanova (Olot, 1947) ha estat un dels periodistes que més ha contribuït a bastir un discurs i una memòria de la consciència ecologista en la història catalana recent, particularment en la lluita antinuclear. Pioner de l’ecologia política, al llarg dels anys setanta i vuitanta va realitzar, juntament amb la seva companya Pilar Sentís, multitud de filmacions en 16 mm sobre les principals manifestacions ecologistes i antinuclears, a més de les mobilitzacions pels drets durant la Transició i els fets de la Revolució dels Clavells a Portugal el 1974.De setembre de 2005 a febrer del 2006, Vilanova va dipositar a l’arxiu de la Filmoteca de Catalunya tot aquest material de gran valor documental i patrimonial, a partir del qual va realitzar el documental El combat antinuclear, també arxivat a la Filmoteca.Es tracta d’un centenar de filmacions que testimonien fets com la revolta que va canviar el destí de la societat portuguesa i les primeres eleccions democràtiques al país veí el 1974, la primera manifestació de periodistes demòcrates a Barcelona el 18 de març de 1976, mobilitzacions pels drets laborals, manifestacions feministes i protestes antinuclears durant la primera Transició.Santiago Vilanova va voler cedir en dipòsit a la Filmoteca tot aquest llegat audiovisual per assegurar-ne la seva conservació i difusió.En paraules del també periodista ecologista Xavier Garcia ( Userda, 21, abril de 2006 ), aquest periodista olotí i escriptor ecologista, novel·lista, consultor ambiental, cofundador i portaveu d’Els Verds-Alternativa Verda, president de l’associació Una Sola Terra, i, entre tanta activitat, documentalista cinematogràfic i fotogràfic, "ha estat –és, sens dubte– un home de lideratges, d’avançaments teòrics i de previsions pràctiques d’alternatives socials que, malgrat tot, no ha vist fructificar en el seu gran somni: la creació i arrelament d’una gran organització política de l’ecologisme a Catalunya que fes el contrapès al discurs ideològic i electoral dominant".