Cartell de convocatòria de la manifestació



El moviment veïnal i ecologista de Barcelona i dels municipis de l'Àrea Metropolitana s’oposen totalment a que l’electricitat generada a la incineradora de Barcelona sigui comercialitzada per l’Ajuntament de Barcelona com si fos energia renovable. Es tracta d’una enganyifa contrària als objectius expressats al mateix programa electoral de Barcelona en Comú. Cap quilo Watt hora (kWh) obtingut de la crema dels residus no hauria de ser comercialitzat per una empresa municipal com Barcelona Energia.



Els ecologistes no acceptem que l’electricitat negra sigui considera verda i, si persisteix aquesta intenció, denunciaran la responsabilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encapçalada per Ada Colau com a presidenta i Eloi Badia com a vicepresident de medi ambient, els dos regidors de Barcelona en Comú.



Barcelona Energia començarà a operar el proper mes de juliol abastint en un primer moment la totalitat d’equipaments municipals de Barcelona. També s’està estudiant l’ampliació a la resta de municipis de l’àrea metropolitana. En una segona fase, a partir del gener del 2019, el servei es pretén arribar a unes 20.000 famílies de la ciutat.



Les entitats signants demanen la immediata suspensió de la intenció d’incloure l’electricitat tòxica obtinguda a la incineradora, com una política de fets consumats que es presenti junt a l’electricitat renovable d’origen solar generada en instal·lacions públiques de l’ajuntament de Barcelona.



Els ecologistes i Plataformes en defensa de la salut i l’entorn inicien una àmplia campanya d’informació i denúncia pública, si l’Ajuntament insisteix en fer passar gat per llebre. El manteniment del funcionament de la incineradora de Sant Adrià del Besòs és un clar exemple de vulneració de les prioritats que han de posar en pràctica les institucions públiques: reducció, reutilització i recuperació material dels residus abans que la incineració i abocament, com recull la mateixa la normativa comunitària. I, de manera molt especial, volen remarcar que és una injustícia ambiental per als barris populars del Besòs, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac que pateixen molt directament la contaminació química i els riscos per a la salut comunitària d’una incineradora que crema residus potencialment reciclables.



Residu zero = incineració zero



En tot el procés de creació de la comercialitzadora d’electricitat, Barcelona Energia ha amagat que l’electricitat que es vol distribuir procedeix bàsicament de la incineradora, tot fent servir perversament l’origen com si fos “de proximitat”. El programa electoral de Barcelona en comú es proposa adoptar l'Estratègia Residu Zero i es comprometia a acabar amb l’aportació de residus de Barcelona a la incineradora, mentre que amb aquesta proposta de Barcelona Energia, com més residus es cremin més electricitat s’aportarà a la xarxa.



Malgrat que formalment l’Ajuntament fa servir el concepte de Residu Zero el perverteix totalment quan es pretén passar gat per llebre i considerar renovable l’electricitat de la incineradora el que contribuirà sens dubte a intentar perpetuar la incineració de residus.



L'Estratègia Residu Zero, impulsada per entitats ecologistes i plataformes socials, ajuntaments, universitats,...te un dels seus principals objectius descartar la incineració com a tractament de residus.



Demanem un pla de tancament de la incineradora de Sant Adrià i la retirada de les autoritzacions de la crema de residus a les cimenteres i l'adopció d'un Pla Urgent de reducció i recuperació material dels residus a l'AMB, on ja no calgui incinerar els residus.



Barcelona, 2 juliol de 2018

El Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-Ecologistes de Catalunya; Aire Net Coordinadora Veïnal Metropolitana; APQUIRA; la Coordinadora Catalana contra la incineració; juntament amb Ecologistes en Acció Catalunya, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i una trentena d’entitats ecologistes i veïnals demanen a a la batllessa Ada Colau que no es comercialitzi electricitat "negra" de la incineradora com si fos verda. "Que no ens donin Gat per llebre. Residu Zero-incineració Zero", clamen aquestes entitats ecologistes.Per mitjà d'una Declaració feta pública aquest dilluns, 2 de juliol (vegeu-la més avall), un ventall ampli d'entitats molt diverses del moviment ecologista i veïnal demana que Barcelona Energia comercialitzi únicament energia renovable i que no ho faci amb electricitat produïda a la incineradora de Barcelona.De la mateixa manera que ENDESA afirma que els ajuntaments reben energia renovable quan, segons els ecologistes, en realitat la proporciona de fonts nuclears i de plantes de combustió de combustibles fòssils, Barcelona Energia silencia que comercialitza electricitat bruta procedent de la incineració de residus.El programa electoral de Barcelona en Comú afirma que al final de la legislatura Barcelona no aportarà residus a la incineradora, "però ara fa tot el contrari: alimentar amb residus els forns de la incineradora malgrat que ocasioni un perill per a la salut, la pau i la seguretat de les barcelonines i barcelonins", diuen les entitats ecologistes i veïnals.Aquest dijous, 5 de juliol, a les 19 h tindrà lloc una manifestació veïnal a la plaça de Llevant, davant el Museu Blau, per protestar contra la injustícia ambiental i ecològica que pateixen els ciutadans, "ocasionada per la depuradora, la incineradora, la planta de cicle combinat, i els nous projectes anunciats".Entitats adheridesCEPA-EDCPlataforma Metropolitana Aire net APQUIRAPlataforma Anti incineració de Montcada i Reixac Coordinadora catalana contra la incineracióLa Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) Ecologistes en Acció CatalunyaAssociació de Veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)Moviment contra la incineració a UnilandFederació d'entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu Palomar IPCENA- EdCPlataforma anti incineració la Vall del Ges-EdC ADENC-EdCGEVEN-EdCBosc Verd-EdCPlataforma Aturem la incineradora de Juneda. Les Garrigues-Pla d'Urgell- Urgell Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS)Plataforma Anti incineradora del Congost Associació Rubí sense abocadorsMoviment Ecologista de Sant Feliu de Llobregat (MES) Associació de veïns de Sarrià (Barcelona)Banc dels RecursosColectivo de vecinos del Barri de Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts CORDADA-EdCLa Ecocosmopolita. Sant Andreu Palomar APMA Vilanova i la GeltrúCol·lectiu Iaioflautas Barcelona