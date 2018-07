• No els interessa comprar productes sostenibles, de proximitat, de comerç just o de temporada.

• No compren en línia, guien les seves compres principalment per les ofertes i, en general, mostren poc interès pels productes de comerç just i ecològics.

L'economia circular sorgeix per a donar resposta a la necessitat de transformar el model econòmic que ha prevalgut (i segueix prevalent) a la indústria i el consum: l'economia lineal. El clàssic sistema d'extracció de recursos de la natura, transformació, producció, venda i eliminació dels productes consumits, és evident que no és sostenible. La transició d’un sistema lineal cap a un de circular requereix la implicació de tres eixos diferents:

Aquest estudi té el doble objectiu d’analitzar els comportaments, actituds i percepcions dels ciutadans espanyols en relació a la sostenibilitat i a l'adopció de pràctiques d'economia circular (com ara la reutilització, la reparació, el consum de productes remanufacturats o el reciclatge), i d’identificar bones pràctiques a nivell local i internacional encaminades a accelerar la implementació de l'economia circular. Per a la consecució d'aquest últim objectiu, Creafutur va realitzar un recull d'iniciatives privades exemplars en la implementació de models de negoci circulars, va dur a terme entrevistes a experts de diferents àmbits en el camp de l'economia circular i la sostenibilitat, i es va desplaçar fins a Escòcia per a entrevistar institucions públiques i empreses que estan liderant la transició cap a l'economia circular.

[1] Índex elaborat a partir de la percepció que tenen els ciutadans sobre les seves actituds, entre d'altres: si separen les escombraries domèstiques, si intenten allargar la vida útil dels productes, si compren productes de 2a mà, quins residus reciclen o quins residus separen.

Basant-nos en l’índex, als ciutadans espanyols, així com als escocesos, encara els queda molt per millorar pel que fa a comportaments "circulars", ja que en els dos casos no arriben al 50% del CircuIar Index (CI). Són els Conscienciats i els Tradicionals els que presenten un CI més alt. Per contra, el CI dels despreocupats és molt baix (32,8%) i sense perspectiva de que millori. Per trams d'edat, són els ciutadans de 45 a 55 anys els que tenen un CI més alt (47,5%), mentre que el sector més jove de la població (de 18 a 29 anys) és el que té un CI més baix (40,8%).

Els ciutadans espanyols, poc honestos respecte al reciclatge



Tot i que les cotes de reciclatge domèstic a Espanya són de les més baixes d’Europa, quan preguntem als ciutadans, la majoria declara contribuir positivament a aquestes estadístiques: un 65,6% dels espanyols afirma separar les escombraries domèstiques segons el tipus de residu. Els segments dels Conscienciats i els Tradicionals són els que declaren que més reciclen (92,9% i 87,7%, respectivament), mentre que només un 25,3% dels Despreocupats assegura reciclar.

Pel que fa als motius que els ciutadans esgrimeixen per a no reciclar (o no reciclar més tipologies de residus), tot i que a Espanya hi ha un contenidor de reciclatge cada 100 metres segons Ecoembes, la distància respecte al punt de reciclatge apareix com a principal factor dissuasiu (36,5% dels enquestats). La manca d'informació sobre el reciclatge (34,3%), seguida per la manca d'espai a casa (22,4%) també es declaren com a factors rellevants per a no reciclar.

Reparar productes forma part dels hàbits de més de la meitat de la població



Un 54,4% dels ciutadans afirma que sol portar productes a reparar per a allargar la seva vida útil, un percentatge més alt que el resultant de la investigació a Escòcia (33,3%). Els Impredictibles i els Conscienciats són els perfils que presenten més interès en la reparació de productes (87,1% i 86,4%, respectivament), mentre que els Tradicionals, més enfocats al reciclatge, i els Despreocupats reparen en menor mesura (61,2% i 16,6% respectivament).

Entre les categories de productes que declaren portar més a reparar destaquen l’electrònica de la llar (TV, equip de so, ordinador...), amb un 61,8%, i els electrodomèstics (rentadora, rentavaixelles, nevera...), amb un 57,6%. Altres productes com la roba (47,5%) i el calçat (42,7%) son reparats per una menor proporció de ciutadans.

La compra de segona mà es troba lluny de ser una opció prioritària

Un altre dels eixos de l'economia circular és la reutilització de productes amb l'objectiu tant de donar-los nous usos com d’allargar la seva vida útil abans de ser descartats. Segons els resultats de l’estudi, la compra de productes de segona mà encara no se situa com a primera opció respecte a la compra d'un producte nou: només un 25,2% dels ciutadans es planteja la compra de segona mà abans que la d'un producte nou.

Per categories, a més dels llibres, que habitualment es comparteixen i compren de segona mà, destaca la compra de mobiliari (51,5%) i d'electrònica de consum i de la llar (42,0% i 41,5%, respectivament) com a tipologies de producte que els ciutadans afirmen comprar de segona mà.

Els productes reciclats i remanufacturats, millor percebuts que els reparats i usats



Per a poder intuir la predisposició dels ciutadans a comprar productes reciclats, remanufacturats, reparats o reutilitzats, s’ha analitzat la percepció de qualitat que tenen d'aquests productes. En general, la percepció de qualitat és més alta als productes reciclats i remanufacturats que als reparats i reutilitzats.