El niu aixafat i els quatre polls d'oreneta morts Foto: Agents Rurals

Els Agents Rurals de Catalunya van denunciar el passat cap de setmana un veí de Sant Vicenç de Castellet per la destrucció d'un niu d'oreneta en el que hi havia quatre polls que van resultar morts. Els Agents Rurals han obert expedient que tramitaran als serveis jurídics.L'oreneta de cua blanca és una espècie protegida en grau menor, i aquest fet li pot suposar a l'infractor una multa de fins a 2.000 euros per una falta greu, segons la Llei de Protecció Natural de Catalunya, o d'entre 100 i 3.000 euros si s'interpreta com a falta lleu en el marc estatal de atemptat contra el patrimoni natural.En el cas d'aplicar-se el codi penal l'infractor podria ser condemnat a penes d'entre 6 mesos i 2 anys de presó.