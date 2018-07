Sitges des del Parc Natural del Garraf Foto: Aleix Ramírez

La Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès – Garraf, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Garraf – Penedès, ha impulsat una xarxa de 19 càmeres que permetrà detectar més ràpidament els incendis forestals i agilitar les tasques d’intervenció i extinció, en cas que siguin necessàries.“Els nous equipaments representen una adaptació rellevant a les necessitats de seguiment del territori del segle XXI”, assegura Dionís Guiteras, vicepresident de la Diputació. Per la seva banda, la presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Rosa Huguet, valora “de forma positiva” la instal·lació de les càmeres perquè “milloren la prevenció d’incendis en el territori i afavoreix la gestió forestal dels boscos dels 33 municipis que conformen la Mancomunitat”.Les càmeres s’han instal·lat a punts estratègics del territori, que s’han escollit tenint en compte un seguit de criteris tècnics i tecnològics, com permetre una visió panoràmica del conjunt de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf; disposar de senyal d’Internet, que facilita de manera gratuïta l’empresa col·laboradora del projecte Wifi Penedès; i també disposar d’alimentació elèctrica, que assumeixen els diferents ajuntaments on s’ubiquen les càmeres.Els aparells instal·lats estan dotats de visió nocturna i de sensors de variació d’imatge, que permeten detectar possibles columnes de fum des de la distància. Així, mitjançant un programa específic de gestió, es detecten les variacions en la imatge i s’emet un senyal d’alerta.Així mateix, les càmeres situades en els punts més elevats, compten amb un sistema motoritzat que permet un moviment de 360 graus de rotació, facilitant una visió panoràmica, que fa possible també ajustar la visió cap a la zona que es vol observar amb més detall.Les càmeres transmeten, per xarxa wifi i en temps real, les imatges captades al centre de control de la Federació d’ADF, ubicat a Vilafranca del Penedès, com també al centre de control de Bombers de la Regió Metropolitana Sud, ubicat a Sant Boi de Llobregat.Les imatges també arriben a l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona. En cas necessari, a més, les imatges emeses per les càmeres es poden visualitzar des de qualsevol dispositiu mòbil, ja que són útils tan per detectar columnes de fum, com per aportar informació sobre la seva evolució durant els treballs d’extinció de l’incendi.