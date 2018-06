Polls de flamenc al Delta de l'Ebre, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

La colònia actual de flamencs del parc natural del delta de l'Ebre té enguany 2.176 parelles que es troben en període de reproducció des de final d'abril. La xifra se situa per sobre de la mitjana registrada des del 1992, quan l'espècie es va establir a les salines de la Trinitat. Per tant, es confirma la recuperació de la colònia, després de 4 anys de reproducció adversa. Des del 2006, va començar a créixer la reproducció d'esta espècie. El màxim històric és de 3.139 parelles el 2009. Des del 2013, la colònia va començar a reproduir-se menys i es va anar reduint durant 4 anys fins a arribar a valors inferiors a les 1.000 parelles. Esta davallada es va relacionar amb espècies com el gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) i la guineu (Vulpes vulpes), que foragiten i depreden flamencs. El Parc Natural va aplicar accions de control dirigides a estes dos espècies i s'han tornat a recuperar els valors del període 2006-2012, amb 2.711 parelles el 2017 i 2.176 enguany.Per tal de millorar el seguiment de l'espècie, durant el mes d'agost es preveu anellar uns 400 polls. D'esta manera s'identifica i s'avalua el desenvolupament de la seua biologia i ecologia. Des de 2004, el parc ha anellat 3.570 exemplars de flamenc, que han estat observats en un total de 14 països, com ara França (36%), Espanya (21%) i Itàlia (19%), encara que també s'han registrat observacions a indrets més llunyans com ara Mauritània, Senegal, Montenegro i Turquia.El flamenc és una de les espècies més emblemàtiques del parc natural del delta de l'Ebre. De fet, és l'únic lloc de Catalunya on es reproduïx i un dels pocs punts de la Mediterrània on ho fan de manera regular. Les fluctuacions de la colònia són estacionals i n'hi ha més durant l'hivern.El flamenc va fer alguns intents per reproduir-se al parc a les dècades dels 70 i 80, però no va ser fins el 1993 que ho van aconseguir. Fins al moment, ha tingut èxit en 22 ocasions. El nombre de parelles ha anat oscil·lant, entre les 250 de l'any 1992 i les 3.139 parelles de l'any 2009, xifra rècord fins ara.