Carme Almirall, regidora de Via Pública; Aurora Carbonell, regidora de Turisme i Promoció Econòmica i Jordi Mas, regidor de Territori Foto: Aleix Ramírez

L’Ajuntament de Sitges ha presentat aquest migdia, a la guingueta de la platja de la Marina d’Aiguadolç, la campanya Re Sitges que com indica el títol pretén fomentar la reutilització de materials, la reducció del consum d’energia, el reciclatge i el respecte a l’entorn. “Des que tenim la certificació Biosphere estem d’alguna manera obligats a aplicar mesures de comportament responsable”, assegura Aurora Carbonell, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.Fins al mes d’octubre es repartiran un total de 30.000 fulls informatius en català, castellà i anglès a hotels, oficines turístiques, museus, guinguetes i altres espais “per conscienciar que si volem mantenir la qualitat de vida que tenim a Sitges hem de promoure criteris de sostenibilitat”, apunta Jordi Mas, regidor de Territori.Per la seva banda, Carme Almirall, regidora de Via Pública, ha destacat “el treball transversal” de les diferents regidories implicades i a la vegada ha anunciat que el nou contracte de neteja garantirà més freqüència de pas dels vehicles de neteja i nous contenidors, aspectes que “ajudaran i molt a complir els objectius marcats en campanyes com la de RE Sitges”