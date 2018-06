L'auditori de Can Trona, a la Vall d'en Bas, acull l'assemblea d'INNOVAC. Foto: Martí Albesa.

Lluís Amat, batlle de la Vall d'en Bas i amfitrió de la jornada a Can Trona, durant la inauguració de l'assembles d'INNOVAC. Foto: Martí Albesa.

Per aconseguir-ho, es preveuen tres grans línies d’actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes, incloent-hi el seu tractament; la innovació i millora en les aplicacions als sòls, mitjançant una fertilització orgànica d’excel·lència, i el control i seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la traçabilitat dels moviments.

Es tracta d’un model de gestió basat en la valorització de les dejeccions com a recurs, amb una fertilització ajustada a les necessitats dels cultius, una aplicació feta amb maquinària adequada i, fins i tot, quan calgui, en l’exportació dels excedents de nutrients.

La nova consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) del Govern, Teresa Jordà –que substitueix Meritxell Serret, actualment a l'exili–, participa durant la jornada d'avui en l'assemblea general ordinària d' INNOVACC , el clúster carni porcí català que celebra ja 10 anys a Can Trona, a Joanetes (Vall d'en Bas) des d'un quart d'onze d'aquest matí.Durant l'esmorzar de benvinguda, que ha tingut lloc a l'Hotel Vall de Bas, a tocar de l'auditori on se celebra l'assemblea, la consellera Jordà, a preguntes de, davant la preocupació per la contaminació per purins de les granges de porcs als camps de conreu dels aqüífers a la Garrotxa –com passa de fa anys a la comarca veïna d'Osona–, ha anunciat que el controvertit decret de dejeccions ramaderes, que ha de regular aquesta problemàtica, podria ser aprovat abans que acabi aquest any.La consellera del DARP –que ha estat acompanyada pel batlle amfitrió de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, i pel d'Olot, Josep M. Corominas, que presideix el clúster– ha manifestat que el decret anunciat "ens ha d'acabar d'ajudar", per bé que ha estat molt clara en el fet que seran ferms a comptar amb la complicitat del sector i a cercar més eines per a lluitar contra la contaminació dels purins. "Buscarem aquestes sinergies sí o sí perquè això [la contaminació] es produeixi el menys possible", ha afegit.L'Associació catalana d’innovació del sector carni porcí, INNOVACC compta amb 76 empreses del sector carni porcí (granges, escorxadors, sales de desfer i empreses càrnies d’elaborats) i serveis auxiliars (fabricants de maquinària, logística, additius, enginyeria i consultoria), de les quals 60 són pimes, i 18 institucions (administració, universitats, cambres de comerç, centres d’investigació, associacions professionals…). L'objectiu principal d'aquest clúster és enfortir la competitivitat de les empreses del sector mitjançant la innovació i la cooperació.Durant la jornada d'avui, destaquen algunes intervencions, com les Ignasi Papell (Eurecat), José Juan Rodríguez (UAB) i Xavier Salamó (333) sobre un "Estudi de viabilitat de projectes d’R+D+i de nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors"; la de Josep Comaposada (IRTA) sobre l'"Anàlisi metodològic de l’ús d’instruments miniaturitzats NIR “low cost” per al control en planta de paràmetres de qualitat i de procés en productes carnis fermentats i assecats".Oriol Amat –catedràtic de la UPF i pròxim rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya– serà l'encarregat de cloure l'assemblea amb una conferència a quarts de dues sobre "L’economia i l’empresa catalana: Present i futur".