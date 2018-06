Nombre de senglars capturats per unitat de superfície i en cada batuda als observatoris del Programa de seguiment de senglar la temporada 2016-2017. Foto: DARP.

Tenint en compte les elevades densitats de senglar i la persistència dels danys d’aquests animals al sector agrari a les comarques gironines, Unió de Pagesos ha instat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a aplicar correctament les eines que preveu la normativa i a posar en marxa les actuacions previstes en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica (2017-2018) El sindicat insisteix en la importància que el Departament declari l’emergència cinegètica ja que permet que es puguin executar mesures excepcionals de gestió cinegètica de manera subsidiària si es demostra la falta d'actuació del titular de l’àrea cinegètica (per exemple, si no consta que aquest hagi presentat cap sol·licitud d'autorització excepcional per a minimitzar els danys o, si ho ha fet, que no consti que s'hagi executat, tot presentant-ne els resultats o minimitzant-ne els danys).Unió de Pagesos assenyala que enguany l’emergència cinegètica només s’ha declarat a tres àrees privades de caça de les comarques de Girona (APC G-10167 Sant Grau, G-10176 Vall de Llémena i G-10187 Rocacorba) als termes municipals de Sant Gregori, Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres, Mieres i Canet d’Adri, mentre que el juny de l’any passat, també en l’àmbit gironí, s'havia declarat a 171 àrees privades de caça i a dues zones de seguretat.Segons el sindicat aquest fet és un incompliment flagrant de la llei i entenen que no hi ha cap motiu que expliqui que la direcció dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura a Girona no hagi declarat l’emergència cinegètica a més àrees privades de caça ja que la normativa preveu que es declari quan a la comarca o l'àmbit territorial afectats es detecti una abundància mínima de 8 senglars/kmde densitat mitjana hivernal censada directament, o estimada d'acord amb les estadístiques de captures de la darrera temporada hàbil de caça.En el cas de les comarques gironines s'ultrapassa amb escreix aquest llindar: segons les darreres dades disponibles del programa de seguiment de senglar de la temporada 2016-2017 , les densitats més elevades a Girona s’enregistren a la zona volcànica de la Garrotxa, amb uns 22,5 senglars/km, seguit per l’Alt Empordà, amb 19,5 senglars/km, i de la zona de les Guilleries-Savassona, amb 12 senglars/km. A tot això, cal tenir en compte que una densitat adequada de senglar no hauria de ser superior als 3-5 senglars/km, per tant, estem molt lluny d’una població en equilibri.Una altra eina que recull la legislació vigent i que ajudaria al pagès a protegir els seus conreus dels danys de la fauna cinegètica és l’autorització excepcional de caça per danys que es pot sol·licitar com a propietari (o cultivador) de les finques que pateixen danys. Malgrat que la norma ho permet, però, Unió de Pagesos lamenta que els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a les comarques de Girona no facilitin aquestes actuacions. Com a exemple, un pagès va presentar una sol·licitud el 30 d’octubre del 2017 i no va rebre l’autorització fins al 27 de març del 2018, 5 mesos després, i només per a un mes; a més, malgrat l’efectivitat de les actuacions i davant la persistència dels danys es va demanar una pròrroga de l’autorització que ni tan sols no ha rebut resposta escrita de l’Administració. Malgrat l’evidència i la magnitud dels danys que fa tants anys que pateix el sector agrari gironí, Unió de Pagesos no aconsegueix entendre la poca empatia i diligència del Departament, com es demostra en casos com aquests.Per acabar, al sindicat agrari també es mostra preocupat pel risc sanitari que comporten aquestes elevades densitats de senglar que, en contacte amb el bestiar domèstic, poden ser transmissors de malalties que, a banda dels riscos sanitaris, poden suposar pèrdues molt importants per a les explotacions professionals agràries.