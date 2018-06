Iniciem una nova fase del projecte de poble #laGarriga Biocides 0 amb el projecte d’alliberament d’animals controladors de plagues als horts urbans de la zona de Querol. Hem alliberat eriçons i col·locat caixes de nius i mallerengues i xots pic.twitter.com/odGkIFHfe9 — Ajunt. la Garriga 🎗 (@ajlagarriga) 22 de juny de 2018

La Garriga ha fet un pas més enllà en el seu programa de combatre les plagues sense utilitzar productes químics. Després de fer servir insectes en diverses ocasions per combatre-les als arbres i el verd urbà , ara el consistori ha començat a utilitzar ocells i petits mamífers. Aquest divendres han alliberat eriçons i han instal·lat nius per mallerengues i xots per lluitar contra les plagues als horts del barri de Querol.Les tres espècies protagonistes s'alimenten dels insectes que afecten les collites. Per exemple: l'eriçó, del qual se n'han alliberat cinc parelles, acaba amb els llimacs i els cargols.L'aposta de La Garriga per acabar amb les plagues sense agents agressius pretén "restablir l'equilibri natural dels horts i el verd urbà". Durant les pròximes setmanes està previst alliberar mussols comuns, una espècie gairebé extingida al territori que es menja els ratolins, a més d’òlibes joves que també ajudaran a combatre altres amenaces.Segons ha informat Ràdio Silenci , a partir del mes de setembre els productors rebran formació per transformar-se a la producció ecològica, deixant d’utilitzar biocides. I al mateix temps, aprendran a adaptar els horts per a espècies animals controladores d’aquestes plagues.