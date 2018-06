Aquestes eines interactives, desenvolupades en els darrers cinc anys, són fruit de la voluntat del Govern de la Generalitat de ser transparent, obert i facilitar l’accés a dades científiques a la ciutadania. En molts casos, aquestes dades es poden reutilitzar, de manera que els interessats poden confeccionar els seus propis productes.

L’efecte de les pluges i la qualitat de les platges

Així, per exemple, l’Aigua En Temps Real és una eina, fruit de la col·laboració entre l’ACA i el Servei Meteorològic de Catalunya , que permet visualitzar la repercussió de les pluges en el cabal dels rius i conèixer les seves possibles oscil·lacions. Aquesta eina és molt efectiva per anticipar-se i gestionar les possibles avingudes.

En la jornada s’ha explicat també el funcionament de dues aplicacions web ( SDIM WEB DMA ) destinades a la consulta d’informació sobre la quantitat i qualitat de les masses d’aigua de Catalunya, així com aprofundir sobre l’avaluació del seu estat.





Les fonts: aigua i patrimoni

També relacionada amb l’aigua i el patrimoni, l’ACA i l’ICGC van desenvolupar el CercaFonts , una aplicació per a mòbils que aporta informació sobre la ubicació de 5.000 fonts naturals repartides per tot el territori català.

L’aplicació és gratuïta, disponible tant per a Android com per a iOS , i esdevé una referència per a les persones excursionistes i per a les aficionades a les caminades, que poden trobar dades com el topònim de cada font, la seva situació en el mapa, les coordenades, fotografies, l’ús i el cabal.

L’eina vol apropar als usuaris la informació sobre les fonts, i, alhora, obtenir-ne de nova gràcies a les dades que aportin, ja que poden facilitar la localització de noves fonts o millorar les descripcions de les ja catalogades.

A través de les noves aplicacions es pot trobar, per exemple, on són els càmpins a Catalunya. Foto: ICGC.

La cartografia del territori, a disposició de tothom



Android. Catalunya Offline és una aplicació gratuïta de mòbil desenvolupada per l’ICGC que funciona sense necessitat de cobertura. L’apli, pensada també per a excursionistes i aficionats a les caminades, està disponible per a iOS

Una vegada instal·lada, l’usuari es pot descarregar cartografia oficial. L’apli oferereix la possibilitat d’escollir entre descarregar un mapa de tot Catalunya en un únic fitxer i una simbolització específicament dissenyada per a mòbils; o descarregar els diferents fulls del mapa topogràfic, amb les corbes de nivell i informació dels senders de muntanya; o descarregar ortofotomapesamb toponímia i amb dades de carreteres, camins i corriols.

La cartografia descarregada s’emmagatzema a la targeta SD del mòbil, si l’usuari disposa d’una, per no ocupar la memòria interna del dispositiu. Amb els mapes que l’interessen disponibles al mòbil, l’excursionista té diverses opcions per dibuixar la seva ruta.

Així, pot localitzar la seva posició sobre el mapa i crear punts dels llocs més rellevants del seu itinerari, associant-hi fotografies i descripcions. L’excursionista, a més, pot gravar tota la seva caminada o només una part, posant-li nom i descripció.

Una vegada acabada la passejada, les dades recollides es poden transformar en un mapa d’ Instamaps , una altra eina web gratuïta de l’ICGC. Aquesta plataforma permet confeccionar mapes senzills, personalitzar-ne l’estil, a més de posicionar els punts d’interès de l’usuari, tot afegint la informació associada. Igualment, es pot partir d’un mapa topogràfic, un topogràfic simplificat, una ortofoto o un mapa de relleu.



La plataforma incorpora una galeria on es pot visualitzar, compartir i descarregar la feina feta pels usuaris. Les aplicacions per a mòbils (Cercafonts i CatOffline) integren els vector til·les, tecnologia que possibilita l’ús de cartografia al web o al mòbil a gran velocitat. Aquesta tecnologia serveix directament vector, molt més lleuger, per la qual cosa augmenta el rendiment i la velocitat de càrrega; i permet que l’usuari triï l’estil del seu mapa. Així doncs, amb vector til·les l’estil del mapa s’adapta en funció de les necessitats i requeriments de cada usuari o aplicació i permet prioritzar i jerarquitzar el que és més rellevant per a cada tipus de situació o d’usuari. Una vegada triat l’estil del mapa, l’usuari hi pot bolcar la seva pròpia informació o bé la procedent de bases de dades accessibles en línia. Finalitzada la confecció del mapa, l’autor el pot publicar a Internet de manera pública o privada i compartir-lo a les seves xarxes socials, així com convidar a altres usuaris a aportar-hi nova informació.

Igualment, s’ha presentat la nova versió de PlatgesCAT , una aplicació per a mòbils que està activa des de fa cinc estius. Aquesta eina aporta informació sobre 300 platges catalanes, amb dades sobre la qualitat sanitària de l’aigua de bany, l’estat del mar i la bandera de seguretat, entre d’altres. L’aplicació s’activa a finals de juny i fins a mitjans de setembre aporta informació que s’actualitza constantment.