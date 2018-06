Peixera de transport de les anguiles. Foto: DARP

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims, juntament amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, l’empresa pública Forestal Catalana i el Parc Natural del Delta de l’Ebre, han participat este dimarts en l’alliberament de 55.000 exemplars de juvenils d’anguila en diverses llacunes del delta de l’Ebre.Estos exemplars destinats a la repoblació, que procedeixen de conques de fora de Catalunya, són alliberats en les conques dels rius afectats pel Pla de gestió de l’anguila europea, que té per objectiu garantir-ne la recuperació de les poblacions.Per a la repoblació d’enguany, s’han destinat un total de 110 kg d’anguló (estadi juvenil de l’anguila amb talla compresa entre 10 i 35 cm) que s’han alliberat en les llacunes on s’han estat realitzant les repoblacions durant els darrers anys, atesa la idoneïtat d’estos ecosistemes per al desenvolupament dels juvenils d’anguila.La repoblació d’anguila s’aplica com una mesura de reforç de la població d’esta espècie, que permetrà augmentar la proporció d’individus que arribaran a l’estat adult, els quals, per tant, podran migrar i reproduir-seEsta actuació constitueix, conjuntament amb altres mesures de gestió com la lluita contra depredadors al·lòctons o la millora de la connectivitat dels rius (a través de la construcció de passos de peixos), un dels principals eixos d’actuació que ha de garantir la recuperació d’una espècie tan emblemàtica del nostres rius com és l’anguila.Els diners destinats a la repoblació provenen dels pescadors autoritzats per a la pesca d’anguila, que anualment han d’aportar a les Confraries de Pescadors o Associació de Pescadors una part de l’import total de les captures, recaptat en concepte dels compromisos assumits en el Pla de gestió de l’anguila europea, aprovat per la Comissió Europea, amb la finalitat de garantir la recuperació de les poblacions d’anguila.Les entitats autoritzades per a la pesca de l’angula són les Confraries de Pescadors de Sant Pere de Tortosa (La Ràpita), Sant Joan de Deltebre, Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita i l’Associació de Pescadors Professionals d’Angula de Sant Jaume d’Enveja pel que fa a la zona del delta de l’Ebre, i les Confraries de Pescadors de Roses, l’Escala i l’Estartit a les comarques de Girona.Segons els dictàmens científics del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES), la població d’anguila es troba fora dels límits biològics de seguretat. D’acord amb les recomanacions de l’ICES, la Unió Europea va publicar el Reglament pel qual s’estableixen mesures de recuperació de la població de l’anguila europea.Pel que fa al comerç internacional, l'anguila està inclosa en el Conveni CITES d’espècies que no estan necessàriament amenaçades d'extinció però que podrien arribar a estar-ho, tret que se’n controli estrictament el comerç, des de març de 2009.Segons estes determinacions, per decisió de la Comissió Europea, l’any 2010 van ser aprovats els plans de gestió de l’anguila europea (PGA). Estos plans de gestió tenen com a objectiu reduir la mortalitat antropogènica per aconseguir a llarg termini un retorn al mar de com a mínim el 40% de la biomassa d'anguiles europees respecte dels seus nivells originals.