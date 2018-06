Poll de gavina corsa anellat. Foto: TES

Personal tècnic de la Xarxa De Rescat de Fauna Marina de la Generalitat (XRFM), amb el suport d’un grup investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i anelladors de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) han iniciat la campanya de seguiment i marcatge de la població de gavina corsa, que comprendrà l’anellament de gairebé 1000 polls nascuts en l’últim mes.Les tasques es concentraran al Port de Barcelona, el Port de Tarragona i el Parc Natural del Delta de l’Ebre, els tres emplaçaments en què esta espècie manté una població estable. L’equip va començar ahir a la tarda l’anellament d’exemplars al Port de Barcelona, i avui s'ha traslladat al Port de Tarragona per continuar la col·locació d’anelles en aquella colònia. Finalment, personal del Parc Natural del Delta de l’Ebre anellarà els polls nascuts en este àmbit en els propers dies.Del total de les parelles identificades el 2018, 1.225 se situen a la Punta de la Banya, al Parc Natural del Delta de l'Ebre; 1.006 parelles a les salines de la Tancada, també al parc; 941 parelles al Port de Tarragona, i 582 parelles al Port de Barcelona.L’anellament es du a terme amb grups de 4-5 persones, que busquen i seleccionen els animals i els anellen. En aquesta ocasió, es col·loquen dues anelles, una de plàstic blanc amb lletres negres, d’acord amb una codificació acceptada internacionalment, que permet la identificació a distància de l’exemplar, i una altra metàl·lica, que funciona com el seu DNI, i recull tota la informació de procedència, el responsable de la seva gestió, etc. Hi participa un equip tècnic de 15 persones en total.L’objectiu de l’anellament és millorar la conservació d’aquesta espècie, que continua en perill. Tanmateix, el Pla de recuperació de gavina corsa, aprovat el 2004, ha contribuït a consolidar notablement la població d’esta au en els últims anys a Catalunya.Catalunya és després de la Comunitat Valenciana, el territori que més població de gavines corses acull. Concretament, el 2018 s’han comptabilitzat 3.754 parelles, 217 més que el 2017. El 2016, la població se situava en 3.912 parelles, i el 2015, 3.853. Les gavines, però, canvien de tant en tant de lloc de cria i hi ha bescanvis poblacionals amb la Comunitat Valenciana i les Balears. Per això és important anellar-les i poder-les controlar a distància, ja que este seguiment permet conèixer millor els seus moviments i avaluar la qualitat ambiental dels diferents llocs de cria i la selecció que estes espècies fan.