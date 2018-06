El conseller de Territori i Sostenibilitat ha fet aquest anunci durant la reunió de la Mesa de la Bicicleta celebrada avui a la seu del Departament. Foto: Gencat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dilluns que el Departament reactivarà la primera convocatòria d'ajuts a ens locals per a l'execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes, "que va quedar aturada per l'aplicació de l'article 155". Aquest programa "tindrà una dotació econòmica inicial de 20 milions d'euros procedents dels fons FEDER per a cobrir el 50% del cost de les actuacions, de manera que podrà generar una inversió total de 48 milions d'euros, amb IVA".

Damià Calvet ha remarcat que aquestes subvencions prioritzaran “aquelles actuacions que aportin un transvasament de mobilitat a la bicicleta, que aportin valor afegit al territori i que promoguin la intermodalitat”. El conseller ha emmarcat aquesta línia d’ajuts en les estratègies a seguir per part del Departament “per lluitar contra el canvi climàtic i afavorir la qualitat de l’aire”.

El conseller Calvet ja ha signat les bases reguladores d’aquests ajuts, que es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat demà mateix. Es preveu que la convocatòria d’aquesta línia de subvencions, que té com a objectiu promoure la mobilitat en bicicleta, s’obri en les properes setmanes. Estaran adreçades a ajuntaments, consells comarcals i diputacions per actuacions en vies ciclistes interurbanes i urbanes que s’executin entre 2018 i 2020.

Les actuacions que s’inclouen en aquesta línia d’ajuts poden ser les següents:

— Construcció d’una xarxa de vies ciclistes, prioritzant aquelles actuacions que connectin dos o més nuclis de població, polígons industrials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport públic, aïllats dels principals nuclis de població, amb l’objectiu d’afavorir un transvasament modal en aquests eixos de mobilitat quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients energèticament i promoure la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu.

— La millora de la seguretat i prestacions de les vies ciclistes interurbanes existents, excloent, així, la conservació ordinària.

— La continuïtat i coherència del conjunt de la xarxa de vies ciclistes interurbanes de Catalunya mitjançant uns criteris de disseny i senyalització homogenis en tot el territori

— El desenvolupament del cicloturisme amb la construcció d’una xarxa de vies ciclistes connectada i amb un impacte econòmic potencial al territori

Aquesta línia de subvencions s’inclou en el marc del Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020, dins l’objectiu genèric d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i específicament, el de fomentar la mobilitat urbana sostenible --transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.

Damià Calvet ha anunciat la reactivació de la línia d’ajuts en el marc de la reunió de la Mesa de la Bicicleta celebrada avui a la seu del Departament. La Mesa de la Bicicleta és l’òrgan format per administracions, entitats, associacions i empreses que treballen per a potenciar l’ús d’aquest mitjà de transport a Catalunya.

Ús i impacte econòmic



A Catalunya, hi ha prop de 3 milions de persones usuàries de la bicicleta. En els darrers anys, s’està produint un augment continu del nombre d’usos de la bicicleta i arribant a màxims històrics el nombre d’usos diaris. La bicicleta capta pràcticament a parts iguals usuaris del transport públic com del vehicle privat (cotxe + moto). Així, el darrer any, més de 400.000 catalans han canviat el cotxe o la moto per la bicicleta per fer algun dels seus desplaçaments quotidians habituals. Pròximament, es donaran a conèixer els resultats del Baròmetre de la Bicicleta corresponents a l’any 2017.

El món de la bicicleta genera a Catalunya un impacte directe de 1.300 milions euros anuals, segons l’últim informe d’impacte econòmic del sector. L’estudi distingeix el sector del comerç i la indústria, el cicloturisme, l’esport i la inversió en infraestructures. La venda de bicicletes i components dona feina a 2.100 treballadors a Catalunya i suposa prop de 580 milions de volum de negoci a l’any.

El Departament de Territori i Sostenibilitat vol seguir fomentant, mitjançant la Mesa de la Bicicleta, la participació de les administracions i entitats d’usuaris del sector de la bicicleta per definir les principals línies de treball de les polítiques públiques i impulsar una estratègia catalana de la bicicleta conjunta 2018-2025 per al desenvolupament de la mobilitat en bicicleta durant els pròxims anys.