Les temperatures de moderades a extremes podrien augmentar el risc de patir accidents de treball.

Treballar amb temperatures de moderades a extremes podria augmentar el risc de patir accidents de treball, amb un 9% més de casos per la calor extrema i un 4%, per fred. Ho diu un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que ha analitzat 16 milions d'accidents a l'Estat en 20 anys.L'estudi, publicat a Environmental Health Perspectives, ha detectat que "la majoria d'accidents laborals són atribuïbles a la calor i fred moderats", per la qual cosa és necessari que les polítiques i plans de salut pública també cobreixin aquests rangs de temperatura moderats més comuns i que causen més accidents, ha explicat en Xavier Basagaña, el coordinador del treball."En el context actual de canvi climàtic, aquests resultats requereixen d'intervencions de salut pública per protegir les persones treballadores", han conclòs en l'estudi, després de relacionar els accidents que van causar almenys un dia de baixa per malaltia entre el 1994 i el 2013 amb les temperatures diàries de la província on es van produir.Segons la primera autora del treball, Martínez, "l'exposició a temperatures de moderades a extremes podria ser la responsable de més de mig milió dels accidents de treball que van tenir lloc durant el període d'estudi" i ha detallat que es van relacionar amb la temperatura una mitjana de 60 accidents laborals diaris, el 2,7% del total.Quant a l'impacte econòmic, els investigadors han estimat que la pèrdua de dies laborals per la temperatura va tenir un cost anual a Espanya de més de 360 milions d'euros, la qual cosa equival al 0,03% del PIB del 2015; la calor moderada va ser el que més va contribuir a les pèrdues econòmiques.Els efectes de la temperatura no es limiten només al dia de l'exposició, sinó que s'aprecia "un patró de retard observat", que pot ser a causa de la fatiga acumulada i a la deshidratació en dies posteriors.Els mecanismes biològics que vinculen l'exposició a temperatures ambientals extremes i el risc d'accidents laborals ocupacionals "encara no estan del tot clars", tot i que la investigadora ha augurat que poden estar relacionats amb la disminució de la concentració o l'alteració del judici que afecta a la seguretat laboral, ja que la majoria de les lesions van ser fractures òssies i lesions superficials.L'estudi ha detectat que les dones són més vulnerables al fred i els homes a la calor, la qual cosa pot ser perquè les dones tenen taxes de sudoració més baixes que els homes en climes càlids.Els investigadors de l'ISGlobal -centre impulsat per la Fundació Bancària La Caixa-, han detectat que les persones treballadores més vulnerables a la calor van ser les més joves, possiblement perquè acostumen a fer un treball físicament més exigent.Algunes de les mesures preventives que es poden incorporar en les polítiques de salut pública són la restricció del treball en les hores més fredes i caloroses, fer descansos, garantir una hidratació adequada i usar la roba idònia per al treball a realitzar.