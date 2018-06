El conseller Damià Calvet durant l'entrevista d'aquest matí a TV3. Foto: TES.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat avui en una entrevista als Matins de TV3, que una de les primeres actuacions que durà a terme serà recuperar la Llei del canvi climàtic,"pionera al sud d’Europa i que altres haurien de copiar". També, ha insistit que la seva voluntat és parlar amb els nous ministres de Foment i de Transició Energètica"sense inèrcies del passat; estem davant d’una plana en blanc d’un llibre nou".Pel que fa a la Llei del canvi climàtic –recorreguda pel Govern espanyol i posteriorment suspesa pel Tribunal Constitucional–, ha dit que "va ser una gran errada haver recorregut aquesta llei i nosaltres iniciarem la seva defensa jurídica, que implicarà que el Constitucional s’haurà de pronunciar", ha precisat."Aquesta llei va ser pionera al sud d’Europa, la primera que va aprovar el president Puigdemont amb un amplíssim consens al Parlament i que altres haurien de copiar", ha recalcat.Calvet ha assegurat que"exigirà" a l’Estat que compleixi amb les inversions pendents a la xarxa de Rodalia. En una entrevista avui als Matins de TV3, Calvet ha insistit que el Govern estatal"coneix perfectament les obres que s’han de realitzar i les exigirem". El titular de Territori i Sostenibilitat ha explicat que més enllà de les actuacions, la voluntat"és gestionar tota la xarxa de transport públic de Catalunya".Les inversions a la Rodalia ferroviària serà un dels aspectes que el conseller de Territori i Sostenibilitat haurà de tractar amb el nou ministre de Foment, amb qui ha dit que es reunirà un cop s’hagi produït la trobada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern estatal, Pedro Sánchez. Serà llavors quan abordarà aquest i la resta de temes tant d’infraestructures i d'habitatge, com dels que són competència del ministeri de Transició Ecològica."Esperem poder parlar sense inèrcies del passat. Estem davant d’una plana en blanc d’un llibre nou", ha indicat.Igualment, s’ha referit a la finalització del tram central de la línia 9 del metro per a la qual el Departament de Territori i Sostenibilitat està en disposició de rebre un crèdit del Banc Europeu d’Inversions de 750 milions d’euros."L’encaixarem en el pressupost per poder acabar l'obra en el seu tram central, que és el que dona sentit a aquesta infraestructura". Pel que fa a l’L10 Sud, ha avançat que al juliol s’acabaran les obres de les estacions de Foneria i Foc Cisell i es traspassaran a TMB"perquè entrin en servei al més aviat possible". Les dues de l’Hospitalet, Provençana i Ildefons Cerdà, previstes per al 2019, es posaran en servei segons les dates previstes, ha dit.El conseller Calvet ha assegurat que s’acomplirà"el compromís del Govern de recuperar la gestió 100% pública de la xarxa d’abastament d’aigua en alta i començarem a operar amb ATL pública l’any 2019". Calvet ha defensat l’operació d’ATL l’any 2012"perquè eren uns anys d’una crisi profunda i va ser absolutament imprescindible aconseguir recursos per als concerts educatius i sanitaris" i ha assegurat que la recuperació de l’empesa d’aigua"és una decisió irreversible".