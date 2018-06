Imatge dels assistents a la Pujada al Port de Salau, ja al cim. Foto: Serni Ros

La CUP Pallars ha denunciat els interessos miners que s’han donat a conèixer recentment a l’Alt Àneu , concretament a la zona del Port de Salau, dins l’àmbit del al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els cupaires creuen que és preocupant com una zona declarada Parc Natural i, per tant, protegida des del 2003 amb l’objectiu de salvaguardar el seu patrimoni, ara resulti amenaçada per unes pràctiques mineres.La formació anticapitalista lamenta que “tot només per a contribuir a augmentar els beneficis econòmics privats de grans empreses estrangeres que explotaran els recursos, sense revertir cap benefici al territori i deixant les aigües superficials i els aqüífers contaminats”. Com que es tracta d’una zona protegida, el Departament de Territori ha reclamat a l’empresa Neometal Spania un estudi d’impacte ambiental.Segons explica la CUP, la intenció de la promotora és prospectar dues zones properes a la pista dels Vinyals, fent diversos sondejos mecànics amb perforadores de fins a 100 metres de profunditat i en diferents direccions, raó per la qual caldria transportar la maquinària a la zona i utilitzar les pistes existents d'ús restringit.Tècnicament, la CUP del Pallars creu que en tota la zona de prospeccions no hi ha suficient tungstè, ni or, ni cobalt, per a realitzar-ne una explotació i les quantitats que apunta el projecte sobre la presència d’or d'alta qualitat no són reals. En aquesta mateixa zona anys enrere ja hi havia hagut antigues explotacions mineres que van fallar per la manca de rendibilitat econòmica. Per aquest motiu, pensa la CUP que és “totalment desaconsellable” encetar "aventures mineres" a la mateixa zona.L’entitat SIGMADOT i el Comitè d’Organització del Congrés de Patrimoni Miner, que es va celebrar la setmana passada a diferents punts de Catalunya, han redactat un comunicat en què expressen que “cal vetllar per la preservació de la integritat del Medi Natural dels Pirineus i en especial de les zones situades dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu" i afegeixen que de manera especial per "les zones afectades per les investigacions mineres destinades a l'explotació del wolfram (també anomenat tungstè)". Per aquest motiu demanen minimitzar aquestes actuacions i si s'escau evitar-les.De la seva banda, el portaveu d’Ipcena, Joan Vázquez, s'ha mostrat també preocupat i ha afirmat que "ja hem parlat amb els veïns de l'Arieja, i estem decidits a coordinar una acció conjunta en contra, si cal". Vázquez assegura que aquesta empresa és la mateixa multinacional que pretén operar a Salau (França) i al Pallars. Afegeix que allò que mou l’empresa és l’or i alerta que per separar l’or del mineral s’utilitzen compostos “altament tòxics”.