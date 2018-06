Dels volums emprats, 18,2 hm3 (el 56,7%) s’han destinat a usos ambientals; 6,7 (21%) a usos recreatius; prop de 2 hm3 (6%) per a usos agrícoles; 4,7 (14,8%) per a usos industrials; i 0,4 (1,3%) per a usos municipals.

Gràfic sobre l'ús de l'aigua regenerada l'any 2017 a Catalunya. Foto: ACA.

Augment en l’ús industrial de l’aigua regenerada

En el 2017 es consolida l’aposta per l’aigua regenerada per a usos industrials. Continua l’augment de producció d’aigua regenerada del terciari de la depuradora de Vila-seca i Salou (Tarragonès), que ha passat dels 3,9 hm3 de 2016 als 4,7 de l’any passat.

Aquesta quantitat d’aigua regenerada prové del terciari de la depuradora de Vila-seca/Salou. A l’aigua depurada, procedent de les depuradores de Tarragona, Vila-seca i Salou, se li aplica un tractament de regeneració i, posteriorment, un altre tractament de doble osmosi per tal d’adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.

L’aigua regenerada al delta del Llobregat

Recentment i fruit de l’acord entre l’ACA i l’AMB, s’ha començat a injectar aigua regenerada per habilitar la barrera contra la intrusió salina a l’aqüífer del delta del Llobregat. D’aquesta manera s’evita l’entrada d’aigua de mar i es preserva una reserva estratègica per a l’àrea de Barcelona.

Paral·lelament, les diferents administracions continuen treballant per estudiar la possibilitat d’aportar aigua regenerada en el tram final del riu (a partir de l’assut de Molins de Rei) per a incrementar el seu cabal i disposar així de més aigua per a ser potabilitzada. Tot i que la mesura es pot dur a terme amb els embassaments per sota del 25%, s’està analitzant que aquesta solució es pugui aplicar de manera més continuada, sense haver d’esperar a períodes de sequera, incrementant així la disponibilitat estructural d’aigua a l’àrea de Barcelona.

Aquest cabal suposa un increment de més del 6% respecte el 2016 i s'ha obtingut sotmetent l'aigua sanejada a les depuradores públiques catalanes a un tractament de regeneració terciari perquè assoleixi els nivells requerits per al seu ús posterior, d'acord amb el Reial Decret 1620/2007. Segueix així la tendència en l'increment de l'ús d'aquest recurs, que ja en el 2016 va suposar un increment del 4% respecte l'any anterior.