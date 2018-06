Quim Torra ha recordat que el primer projecte de llei que va aprovar el Govern del president Puigdemont va ser la Llei de canvi climàtic. Una llei, ha explicat, “pionera al sud d’Europa”, que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya “amb un amplíssim consens”. El president ha carregat contra la decisió del Govern Rajoy, que, com va fer amb “la resta de lleis més avançades socialment aprovades pel Parlament”, la va recórrer davant del Tribunal Constitucional, que gairebé cinc mesos després n’ha aixecat la suspensió total excepte en l’article que fa referència a la prohibició del fracking. “Es pot acceptar aquesta suspensió quan la ciutadania i el Parlament de forma majoritària han impulsat una llei?”, s’ha preguntat el cap del Govern.

El cap de l’Executiu, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presidit l'acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que ha tingut lloc al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El president ha començat la seva intervenció amb un record especial pel conseller Josep Rull. Ha explicat que quan ahir es va trobar amb ell a la presó d’Estremera, el conseller Rull li va parlar del Dia Mundial del Medi Ambient i li va demanar que avui, en aquest acte, “parlés del triangle que conformen el canvi climàtic, l’economia circular i la transició energètica”, així com de “la importància que té el medi ambient per a aquest país”.

En la seva intervenció, Quim Torra també ha posat en relleu que "en matèria de medi ambient disposem d’estructures d’estat compromeses amb el territori i la ciutadania”, com ara l’Agència Catalana de l’Aigua, el Servei Meteorològic de Catalunya o l’Agència de Residus. “Tenim les estructures d’estat, però no totes les eines ni els recursos que calen”, ha afirmat, i ha afegit que per aquest motiu “volem fer República que ens permeti emprendre els projectes en defensa de les persones i del territori del nostre país” i “tirar endavant tots els nostres compromisos i propòsits, sense interferències de l'Estat, no només en matèria de medi ambient, sinó en tots els àmbits que afecten el nostre futur”.

Durant l’acte, s’ha fet el lliurament del Premi Medi Ambient 2018, que reconeix públicament la tasca de persones, entitats, organitzacions i institucions a favor del medi ambient i que enguany s’ha centrat en les modalitats de recerca i innovació, i iniciatives en l’economia circular. També s’ha reconegut la trajectòria de persones o institucions dedicades a la protecció i millora del medi ambient.



El Premi Medi Ambient





Dues trajectòries destacades



D’una banda, el Premi a la trajectòria de protecció i millora del medi ambient ha estat per la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural DEPANA, pels seus més de 40 anys treballant a favor de la natura i el medi ambient, com a primera entitat ecologista de Catalunya. El jurat ha destacat “el seu ressò mediàtic, i la seva participació i organització de bona part de campanyes de salvaguarda del medi natural a tot Catalunya”, així com el seu treball amb la ciutadania amb projectes d’educació ambiental. Les dues altres propostes finalistes han estat el Consorci del Ter i l’Associació Trenca.



Reaprofitament de roba usada



Pel que fa a la modalitat de recerca, entre les tres iniciatives finalistes, el jurat ha escollit “Let’s wear it again”, de l’empresa Masias Maquinaria, de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa). Es tracta d’un projecte d’economia circular centrat en el sector tèxtil, que ha consistit en una prova pilot per processar 500 kg de roba usada que ja no es pot tornar a comercialitzar per convertir-la en fil reutilitzable dins del sector tèxtil. El jurat ha valorat molt favorablement l’estalvi de recursos naturals del projecte i l’allargament de la vida del material tèxtil. Distingeix la iniciativa per demostrar que l’economia circular és possible i viable econòmicament en un sector molt important a Catalunya com és el tèxtil.



Les altres dues iniciatives finalistes han estat “



Premi compartit per dues iniciatives



Finalment, en la modalitat d’iniciatives de protecció i millora del medi ambient, el jurat ha decidit distingir-ne dues de les tres finalistes, que es repartiran a parts iguals aquest premi. D’una banda, a l’Associació d’empresaris del Polígon Industrial Bufalvent (Bages), pel projecte pilot de



