Teresa Ribera Foto: Stephan Röhl

Teresa Ribera, exsecretària d'Estat de Medi Ambient i Canvi Climàtic,del Govern de Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts governamentals a EFE.Ribera va ser secretària d'Estat de Canvi Climàtic en el segon mandat de José Luis Rodríguez Zapatero amb la ministra Elena Espinosa i, actualment, és directora de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals (IDDRI ).Durant la seua etapa al govern de Zapatero Ribera va ser la responsable que va signar laEn concret, Ribera va signar la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) el 23 d'octubre de 2009, sent publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'11 de novembre d'aquell any. La resolució amb la qual va donar el vistiplau al magatzem gasístic sostenia que quedava "adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals", segons destaca el diari. A banda, Ribera va resoldre que no calia emetre una declaració d’impacte ambiental per la construcció del gasoducte que unia la planta submarina a la xarxa gasística.Les injeccions de gas al magatzem acabarien causant més de mig miler de terratrèmols que fins i tot van superar el nivell 4 en l'escala de Richter i a tot això cal sumar els 1.350 milions d'indemnització del Castor ( 4.731 milions amb interessos) que posteriorment seria declarada inconstitucional pel TC.Estos fets van portar a la Fiscalia a presentar una denúncia contra el projecte Castor. La investigació segueix el seu curs al Jutjat d'Instrucció número 4 de Vinaròs i, tot i que no s’ha arribat a citar Ribera com a investigada, la Fiscalia si que va sol·licitar actuar contra tècnics del seu departament, com María Jesús Rodríguez, exdirectora general de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient; Jorge Sanz, exdirector de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, i Antonio Hernández García, substitut de l'anterior, entre 18 investigats en total, per un presumpte delicte de prevaricació ambiental.