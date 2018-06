Diversos estudis confirmen l'afectació d'estos aparells sobre la fauna. Foto: Cedida.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha posat en marxa una campanya informativa per difondre bones pràctiques en l’ús de drons en els espais naturals amb l’objectiu de compatibilitzar esta activitat amb la conservació d’hàbitats i espècies, i evitar impactes en la biodiversitat.La campanya té per objectiu evitar impactes en la biodiversitat derivats de l’ús inadequat d’aquest tipus d’aparells. En este sentit, diversos estudis confirmen l’afectació en diverses espècies, com ara aus i mamífers, a conseqüència del soroll que generen les hèlix i una proximitat excessiva als aparells.Entre les amenaces, els aparells poden impactar directament contra els animals, o provocar-los la immobilització per la por que poden experimentar, i l’augment del ritme cardíac.Tenint en compte la popularització d’esta pràctica, tant des d’una vessant lúdica com professional, la Generalitat ha editat material divulgatiu destinat a particulars, empreses i entitats interessades en fer volar estes petites aeronaus en espais d’interès paisatgístic com el Parc Natural del Delta de l’Ebre.Estes bones pràctiques incideixen en la necessitat de volar sempre en condicions meteorològiques òptimes, mai amb vent, pluja, tempestes; evitar apropar-se a qualsevol infraestructura perillosa i a menys de 8 km d’aeroports i aeròdroms. També recorden la necessitat de tenir el dron sempre a vista, a menys de 500 metres i no superar els 120 metres d’alçada. També cal disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a l'aeronau.La Casa de Fusta, al Parc Natural del Delta de l’Ebre ha acollit este divendres una jornada informativa per apropar la normativa vigent sobre usos de drons en espais naturals.L’ús de drons al Parc Natural del Delta de l’Ebre i al dels Ports requereix actualment autorització de l’òrgan gestor del parc corresponent, d’acord amb la normativa.