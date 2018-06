Mapa dels espais afectats pels POUMS de Llinars i Sant Antoni de Vilamajor Foto: El Gaig

Dissabte d'aquesta setmana s'acaba el termini per poder presentar fotografies per al concurs que ha impulsat la Plataforma El Gaig per la defensa i la sobirania del territori de Llinars del Vallès, Vilamajor i Cardedeu. Les fotografies han de fer referència a l'espai agrari d'aquests municipis amb la intenció de donar a conèixer els valors naturals i rurals de la zona.Qui hi vulgui participar pot enviar un màxim de quatre fotografies al correu electrònic [email protected] i les guanyadores es donaran a conèixer en el marc de la jornada "Som Poble, Som Territori" que tindrà lloc el pròxim 9 de juny i emmarcada en la campanya en defensa del territori davant la possible afectació de la revisió del POUM a Llinars del Vallès.La Plataforma el Gaig explica que l'espai agrari d'aquests municipis, que ajunten les valls del Montseny amb el Parc del Montnegre, conforma una zona rica i diversa amb connectors biològics i més de 2.000 hectàrees de superfície agrícola usada.