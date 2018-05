L'aspecte de l'escarabat invasor Foto: Víctor Sarto (UAB)

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha avisat de la invasió d'un escarabat procedent del nord-est d'Àsia, de països com la Xina, Corea, Japó i Taiwan, que té un efecte "devastador" sobre les moreres, ja que les mata.Es tracta de l'espècie Xylotrechus chinensis, un escarabat de la família dels cerambícids. Té un aspecte molt semblant a una vespa, amb un cos d'entre 15 i 25 mil·límetres. L'investigador de l'ICTA-UAB i primer autor de l'estudi, Víctor Sarto, que duu per títol A New Alien Invasive Longhom Beetle, Xylotrechus chinensis (Cerambycidae), Is Infesting Mulberries in Catalonia (Spain), l'ha batejat com a "Escarabat-vespa barrinador de les moreres". L'ICTA-UAB, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, ha detectat i estudiat la presència d'aquesta espècia des de 2014.Sarto ha fixat la seva arribada a Catalunya no més tard de 2012, probablement a l'interior de palets de fusta i s'hauria expandit pels municipis del Vallès com Barberà, Badia, Cerdanyola i Ripollet. Precisament, en l'actualitat haurien tingut una afectació del 45% en aquestes localitats.Les larves de l'insecte s'alimenten de la part externa viva de troncs i branques de l'arbre. D'aquesta manera, interrompen el flux de la saba i produeix la mort, a més també danyen l'estructura al introduir-se en la part interna que afavoreix la caiguda de les branques afectades a la via pública.El treball ha apuntat que també podria afectar arbres fruiters com pomeres, pereres i les vinyes que "suposaria un important impacte econòmic" per al sector, ha afirmat Sarto. Per això, ha suggerit, a més de la tala d'exemplars afectats, l'aplicació de productes externs que dificultin l'ovoposició de les femelles sobre l'escorça de les moreres i la injecció d'una solució soluble d'insecticida en la fusta de l'arbre.