Bancada experimental de proves del nou motor al que treballa el grup MCIA que aprofita els camps magnètics Foto: UPC

El centre de recerca Motion Control and Industrial Applications (MCIA) de la UPC al Campus de Terrassa, juntament amb el Centre Tècnic de SEAT i Mavilor, ha desenvolupat una innovació tecnològica per millorar l'eficiència dels vehicles elèctrics.La innovació que plantegen els investigadors i professionals es basa amb l'aprofitament energètic dels camps magnètics que generen els motors elèctrics. La cadena de tracció amb motors que es mouen gràcies a la combinació de les forces magnètiques, la reluctància assistida, generen imants permanents i permetrà fabricar vehicles elèctrics més econòmics, robustos i eficients. L'elevat potencial d'aquesta tecnologia representa un important avenç cap a la fabricació a gran escala de vehicles elèctrics interurbans.Aquesta cadena de tracció de més de 50 kW té capacitat per arribar fins a un 97% d'eficiència, la qual cosa ofereix un motor elèctric més econòmic, ja que disminueixen els costos en reduir l'ús dels anomenats imants de terres rares. A més, permet assolir nivells de densitat depotència i robustesa compatibles amb el mercat actual, la qual cosa ofereix una major eficiència i competitivitat.En el projecte han treballat més d'una dotzena de professionals entre investigadors i enginyers, i els resultats del projecte han obert noves línies de col·laboració pel que fa als esquemes de control, dissenys mecànics i procediments de fabricació de motors elèctrics.El centre MCIA, amb seu al Campus de Terrassa, treballa en les àrees de tracció elèctrica, eficiència energètica, sistemes d'alt voltatge, electrònica industrial, manteniment industrial i mecatrònica. Forma part de la Xarxa d'Innovació i Tecnologia (TECNIO) de la Generalitat de Catalunya i del Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT) de la UPC.