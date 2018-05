Bicicletes transitant per Sant Celoni Foto: Jordi Purtí / arxiu

Un grup de veïns i veïnes de Sant Celoni estan impulsant la creació de la "Plataforma PedalaStCeloni", una idea llançada a través de les xarxes socials fa només un parell de dies i ja hi ha més d'una cinquantena de persones que s'hi han interessat. L'objectiu principal és fomentar l'ús de la bicicleta al municipi i buscar vies per poder-hi circular.En el rerefons de la iniciativa hi ha altres qüestions com la salut, la fi del petroli, l'economia o els camins escolars, temes que de ben segur es plantejaran el proper 12 de juny a dos quarts de set de la tarda a La Clau en la primera trobada que han convocat els impulsors de la plataforma.