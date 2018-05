Uns infants toquen la pell d'un llop a la fira Girocaça de Santa Cristina d'Aro. Foto: @ecologistes.

Les entitats ecologistes i de defensa animal integrants de la Coalició La Veritat de la Cacera han criticat la presència d'una pell de llop a l'estand dels Agents Rurals a la fira Girocaça, a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) el passat cap de setmana, i lamenten una “penosa contradicció i connivència del govern de la Generalitat amb actituds pro-caça de greu impacte ambiental”.A la fira anual de la cacera a comarques gironines van tenir presència els Agents Rurals, els Mossos i el SEPRONA de la Guàrdia Civil, com a cossos de seguretat amb competències de natura. Fins aquí correcte. L'element que ha provocat una forta reacció dels col·lectius de conservació de la natura i els animals ha estat que els Agents Rurals han exhibit la pell dissecada del llop trobat mort atropellat a Mont-ral al febrer passat. Una pell exposada en l'estand que té per lema fer “sensibilització i educació ambiental”. Els ecologistes es pregunten quin tipus de sensibilització i educació es fa exhibint les restes d'aquest animal en una fira de caça.Cal recordar que el llop és una espècie protegida per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea (annexis II i IV) i no és, per tant, una espècie cinegètica. “Què hi fa, doncs, en una fira com aquesta?” es pregunta Jaume Grau, portaveu de la coalició La Veritat de a Cacera. “De fet, ens recorda més als trofeus de caça que cap altra cosa, estant per tant fora de lloc totalment”.Hi ha, segons els ecologistes, molts aspectes a esclarir d'aquest fet: Qui va ordenar arrencar la pell al llop mort en lloc de destruir-la amb la resta de l'animal? Amb quin objectiu? Per què s'ha exposat a Girocaça? Com es va sensibilitzar i educar, en una fira cinegètica, amb una pell d'un animal que no s'ha caçat i no es pot caçar? Són algunes de les preguntes que han adreçat al Director General dels Agents Rurals, Marc Trachsel. Ens preocupa, i molt, que la Generalitat, a través dels Agents Rurals, estigui donant la imatge que el llop és una espècie que es pot i s'ha de caçar quan aparegui a Catalunya. És tot al contrari: s'estan fent esforços per a la seva recuperació i per la sensibilització de la ciutadania cap a l'espècie, i aquest tipus d'accions són greument contraproduents.Les entitats ambientals reclamen, finalment, que no es frivolitzi i que es doni un tractament adequat a una espècie que està protegida i caldria recuperar a Catalunya per tal de tornar als equilibris ecològics alterats per l'excessiva pressió humana sobre la fauna, segons han declarat els portaveus de la coalició.