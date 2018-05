Enguany es farà el seguiment d'una parella de trencalòs que freqüenta la zona de Monars i el Comanegra. Foto: Richard Martin.

Tal com ja s’ha fet en temporades anteriors, durant aquesta primavera i estiu es desenvolupen les tasques de seguiment d’avifauna a l’Alta Garrotxa, principalment centrades en espècies rapinyaires,. Aquest seguiment, que va començar al març i s’allarga fins al mes de juliol, pretén cobrir els períodes de nidificació i poder fer així el seguiment de l’èxit reproductiu de determinades espècies.El seguiment se centra en les cingleres de més interès per aquestes espècies, situades en diferents punts de l’espai i que en alguns casos coincideixen amb sectors d’escalada, com poden ser Guitarriu o el Castellot.Anualment es fa el seguiment de l’àguila daurada, i enguany es farà també el seguiment del trencalòs, i en concret d’una parella que freqüenta la zona de Monars i el Comanegra.Al llarg dels diferents seguiments que s’han dut a terme, s’han estudiat també el falcó pelegrí, l’aufrany o el voltor.Aquest seguiment és clau per a l’ordenació i regulació d’activitats a l’espai, especialment tenint en compte que l’Alta Garrotxa és Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) i que la conservació d’aquestes espècies ha esdevingut un imperatiu legal a nivell europeu.En aquest sentit, els resultats del seguiment permeten valorar l’afectació de les activitats d’ús públic sobre aquestes espècies sensibles, amb la finalitat de dur a terme una gestió que en garanteixi la seva conservació.