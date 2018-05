Un ramat d'ovelles a Odèn. Foto: TV3

Un pastor del Solsonès, Florenci Serra Foto: TV3





Aquesta setmana el Telenotícies Comarques ha dedicat un reportatge a la presència del llop a Catalunya, i en concret al Solsonès. Ha parlat amb un ramader d'Odèn, Florenci Serra, que explicava que ha de portar tres gossos per cuidar el ramat, dos dels quals són de protecció i que ha hagut de comprar per protegir les ovelles del llop. Als ramaders els preocupa la presència d'aquest carnívor i demanen compensacions a la Generalitat. Segons els tècnics, a la zona del Solsonès se n'han comptabilitzat 7 atacs a ramats des de l'estiu passat, si bé els agricultors diuen que n'hi ha hagut més, una desena.​Per la seva part, el Departament de Territori s'ha compromés a subministrar més gossos de protecció i habilitar tanques de protecció a la nit.​Mentrestant, els ecologistes surten en defensa del llop i han activat una campanya a CHANGE.ORG per declarar el llop espècie protegida que ja ha recollit prop de 15.000 signatures. Diuen que el llop regularia la població del senglar, cosa que no veu tan clar l'administració.