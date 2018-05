Primer pla d'una de les gàbies col·locades al Pallars Sobirà. Foto: ACN.

El projecte Piroslife ha posat en marxa un programa de captura i seguiment d’óssos al Pallars Sobirà i l'Aran. L'objectiu d'aquesta iniciativa és triple: agafar experiència i expertesa en la captura i seguiment de l'ós per a poder respondre a emergències adequadament; millorar l'estudi científic de l'animal, amb la col·locació d'un collar GPS, per a saber la dispersió que fan; i millorar la prevenció de danys amb el control constant dels animals.Per fer la captura ja s'ha col·locat una gàbia al Pallars Sobirà i està previst posar-ne dues més. La segona serà a la Vall d'Aran i la tercera, en un lloc per determinar encara. Les gàbies són de ferro en forma de cub cilíndric, d'uns 3 metres de longitud. Quan entra l'ós a la gàbia, es tanca automàticament la porta i el sistema s'activa. Un equip d'entre 10 i 15 tècnics i veterinaris s'hi trasllada immediatament per sedar-lo, agafar mesures, mostres, i col·locar-li un collar amb el GPS.Aquest collar es pot programar perquè avisi expressament quan l'animal s'aproximi a un determinada àrea i d'aquesta manera poder prevenir danys. Està previst que les gàbies estiguin operatives fins a finals de juny i depenent de l'evolució del projecte es pot perllongar el seu ús durant els mesos de setembre i octubre.La població d'óssos als Pirineus ha arribat el 2017 als 43 exemplars identificats entre Catalunya, l'Aragó, Navarra i França. El gruix de la població (41) es localitza a la zona central, que inclou una superfície d'uns 4.000 quilòmetres quadrats que abasta el Pirineu de Lleida i l'Aran, l'Alta Garona i l'Arieja. Concretament, a Catalunya, el 2017 s'han identificat 25 exemplars (deu mascles, dotze femelles i tres amb sexe encara no identificat).Els batlles i ramaders dels territoris més afectats per la presència de l’ós consideren, però, que el projecte Piroslife no aporta cap benefici. Així ho van fer saber en una jornada celebrada aquest dimarts a Llavorsí al voltant del projecte finançat per la UE per reforçar la presència de l'ós al Pirineu.El batlle de la Vall de Cardós, Llorenç Sànchez, va criticar la gestió de l'Administració, mentre que la batllessa d'Alt Àneu, Laura Arraut, va considerar que el Piroslife ha servit si més no per pal·liar la presència de l'ós amb infraestructures com les cabanes de pastors. De la seva banda, el representant a les comarques de muntanya del sindicat Unió de Pagesos, Ignasi Castellarnau, va afirmar que el projecte havia estat "contraproduent" per als ramaders.