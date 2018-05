Un operari d'Endesa efectua treballs de millora a la línia elèctrica. Foto: Endesa.

Endesa ha aconseguit reduir en els darrers sis anys un total de 4.400 tones d’emissions de COa Catalunya, l’equivalent al consum energètic –en llum i gas– de 834 llars de 75 m, segons ha fet públic avui. Aquesta fita s’ha assolit gràcies a la implantació de mesures eficients a la xarxa elèctrica de distribució i l’objectiu és continuar avançant en aquest camí cap a la sostenibilitat, com així ho acredita l’adhesió de la Companyia al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat des del 2012.Les actuacions per disminuir les emissions de gasos amb efecte hivernacle són diverses, però de l’any passat en destaquen especialment dos projectes. D’una banda, la construcció d’una nova línia d’alta tensió a 110 kV que uneix la subestació de Juià i la de Bellcaire, a Girona, amb l’objectiu de reforçar i consolidar l’anella de transport i millorar, així, la fiabilitat en el subministrament elèctric. D’aquesta manera s’aconsegueix un considerable estalvi de pèrdues energètiques al poder repartir de forma més equilibrada les càrregues, per la qual cosa s’eviten saturacions. En concret l’estalvi és de prop de 4.115 MWh/anuals, el què suposa evitar 1.613 tones d’emissions de COD’altra banda, s’ha incorporat també un projecte d’una línia subterrània a 25 kV. Es tracta de l’estesa de cablejat subterrani a la subestació Sant Feliu de Llobregat que ha permès repartir recàrregues que puguin produir-se a la xarxa. Amb aquesta actuació l’estalvi és de més de 14 MWh/any, l’equivalent a 5,57 tones d’emissions de COMitjançant el programa d’Acords Voluntaris –que Endesa revalida el certificat cada any d’ençà de la seva afiliació– es realitza un inventari anual de les emissions i es plantegen i implementen mesures per reduir-les, fent un seguiment anual per valorar el seu esforç voluntari, més enllà del què obliga la normativa. En el seguiment del 2017 s’han verificat més de 4.129 MWh, la qual cosa suposa un estalvi d’emissions de COde més de 1.618 tones, és a dir, l’equivalent al consum energètic de 307 habitatges en un any.A part d’Endesa, actualment hi ha 144 empreses, organitzacions i institucions més que tenen un compromís ferm per reduir els gasos amb efecte hivernacle. La tipologia dels inscrits és molt variada, tant pel que fa a sectors com a dimensió o tipus d’entitat legal. La posició més destacada l’ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a temes ambientals. Altres sectors destacats pel que fa al seu compromís amb el programa són els sectors agroalimentari i de transports.Amb accions com aquesta la Companyia referma la seva voluntat per continuar fent una gestió responsable del negoci en termes de sostenibilitat i en tots els seus àmbits (descarbonització del mix energètic, sostenibilitat ambiental, digitalització, orientació al client...). Així, Endesa participa també en d’altres iniciatives per a reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle com per exemple els Projectes Clima, promoguts pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, associats en aquest cas al Pla de Mobilitat Elèctrica per a Empleats, que ha tornat a rebre per segon any consecutiu el reconeixement ministerial per la seva contribució alhora de reduir emissions de CO