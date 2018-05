Aquest matí s'ha retirat un niu de cotorres al carrer de Pius XII, davant del parc del Congost. Foto: Ajuntament de Granollers.

La població de cotorres s'ha reduït a Granollers i ha passat de 65 adults censats l'any 2016 als 6 actuals, amb la consegüent reducció del nombre de cries. Aquest fet ha permès també reduir les molèsties per soroll ocasionades a la ciutadania i el risc associat a la presència de nius de grans dimensions als arbres de parcs i jardins.L'anomenada cotorreta de pit gris o cotorra argentina (Miopsitta monachus) és una espècie invasora provinent del continent americà que els darrers 20 anys ha fet una bioinvasió, és a dir, que se n'ha detectat un increment desmesurat en llocs que no són els seu hàbitat natural. Segons ha informat l'ajuntament, a la ciutat s'han fet habituals a parcs i jardins, amb els problemes que això ocasiona de molèsties als ciutadans i en salut pública (poden ser transmissors de pneumònies i altres malalties), dany als ecosistemes i a l’economia.Des de fa dos anys, l'Ajuntament, a través del Servei de Salut Pública, disposa d'un programa de control i seguiment de cotorres que ha permès elaborar-ne un cens i prevenir-ne l'augment. L'empresa externa amb personal expert que se n'ocupa ha fet un registre del lloc on viuen, de què i on mengen, on descansen i els seus moviments més freqüents, per prevenir que es reprodueixin més del compte i capturar-ne els adults.Aquestes captures volen evitar que s'instal·lin en parcs i jardins amb grans arbres, que són els escollits per fer-hi niu, tot i que també els poden fer en infraestructures com antenes, torres elèctriques, etc. Els nius poden ser de grans dimensions i pesar fins a 100 quilos, amb el perill de seguretat que això comporta.Totes les accions de captura i maneig dels animals es fa segons la normativa vigent.Des d'aquest any, el programa de control i seguiment de cotorres té el suport, dins dels programes estàndard de control de plagues, de la Diputació de Barcelona per espai de 3 anys. Això permet abordar el problema en clau territorial amb altres municipis afectats de la conca del Congost, com poden ser Mollet, Canovelles, les Franqueses o la Garriga. L'objectiu és aconseguir un impacte més gran en la reducció d'exemplars, tenint en compte el moviment de les cotorres al llarg del riu.Aquestes aus tenen una capacitat adaptativa molt superior a la resta d'espècies de psitàcids o lloros, fet que la fan més invasora, per la capacitat de menjar aliments diferents, la llarga esperança de vida -pot superar els 10 anys-, o la cria en colònies de grups nombrosos que els permet defensar-se millor dels depredadors.A banda de les actuacions sobre la població de cotorres, s'ha establert un protocol continu d'atenció ciutadana per resoldre els problemes que puguin ocasionar.