La Plataforma vol celebrar amb tothom aquest diumenge 20 de maig la victòria aconseguida. Foto: Antonio Velasco.

Després de 8 anys de lluita, la Plataforma Stop Kàrting Llinars i altres entitats ambientalistes com l’ADENC organitzem una jornada per celebrar, dintre de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu el diumenge 20 de maig, a les 18:00 h, que definitivament no hi haurà circuit de kàrting a Llinars del Vallès. I volen celebrar aquesta important victòria en la defensa del medi ambient amb totes les persones que ho han fet possible.La Plataforma Stop Kàrting es va crear el 3 de juliol del 2009, just un mes després que l’Ajuntament de Llinars fes l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) per a la implantació d’un gran circuit internacional de kàrtings en un connector biològic. En tot aquest temps la Plataforma ha denunciat públicament el que implicava aquesta gran infraestructura: l’agressió al territori en un espai considerat connector biològic entre el Montseny i el Montnegre; un greuge a la qualitat de vida del veïnat; i, finalment, la utilització de fons públics per a un negoci privat. Aquesta denúncia s’ha fet cridant a la mobilització ciutadana i utilitzant la via judicial presentant recursos contenciosos administratius contra la modificació puntual del PGOU i contra el Pla Especial, ambdós impulsats per l’Ajuntament de Llinars per intentar encabir el circuit.No ha estat un procés judicial fàcil ni ràpid. El juliol de 2016 la Plataforma Stop Kàrting, La Coordinadora de Llinars i l’Associació Amics del MALL, van guanyar el Contenciós Administratiu contra la modificació puntual del PGOU en sentència definitiva. La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, l’octubre del 2016, també va resoldre que era nul·la la modificació puntual, de la qual depenia el Pla Especial. Però quedava pendent la resolució del contenciós sobre el Pla Especial, el qual la Plataforma entenia que ja no tenia sentit perquè depenia de la modificació puntual del PGOU (que, com ja s'ha comentat, havia estat rebutjada). Posteriorment va sortir la sentència definitiva del darrer contenciós administratiu interposat amb motiu del Pla Especial: també els donava la raó.Per a la Plataforma aquesta victòria no hagués estat possible sense la ferma oposició veïnal al circuit, especialment al barri de Sant Josep de Llinars, a Cardedeu i a Sant Antoni de Vilamajor.Ara, segons la Plataforma, és el moment de gaudir d’aquesta victòria de la ciutadana i del medi ambient. Ben aviat, en una assemblea de socis, es decidirà el futur de la Plataforma una vegada assolit el seu principal objectiu, el no al circuit de kàrtings.